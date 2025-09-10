Vraag jij je wel eens af wat het geheim van fashion modellen is? Hoe ze het klaarspelen om altijd weer mooi op de foto te staan? Ontdek het!

IN HET KORT

Poseren als een professioneel fashionmodel gaat verder dan er mooi uitzien. Het gaat om de poses die je aanneemt, de blik die je in je ogen legt en om je uitstraling. Dit geldt vooral voor editorial shoots, dat zijn shoots voor modetijdschriften en reclamecampagnes. In dit soort shoots gaat het om de emotie. We vertellen je er meer over.

12 Tips om te poseren als een professioneel fashion model. Foto ADVERSUS

12 Tips om te poseren als een professioneel fashion model

Als stylist voor fotoshoots ben ik bijna wekelijks op de set te vinden. Altijd weer kom ik tot dezelfde conclusie: je kunt het model zo mooi aankleden als je wilt, maar uiteindelijk is het niet de look, maar het model dat de foto maakt. Als het model de camera goed weet te bespelen, dan heb je het resultaat al op zak. Een model hoeft niet per se mooi te zijn. Het is veel belangrijker dat het kan poseren en een bepaalde uitstraling heeft.

Als model moet je je inleven in de kleding die je draagt en emoties overbrengen. Sommige modellen weten van nature hoe ze dat moeten doen, anderen leren het met de tijd. Want het valt te leren. Als stylist (en ex-model) zal ik proberen om een paar tips samen te stellen om als een professioneel fotomodel voor de camera te staan.

Het verschil tussen catalogus en editorial

12 Tips om te poseren als een professioneel fashion model

Voordat ik je meer over poseren vertel, eerst iets over het verschil tussen catalogus shoots en editorials. Deze shoots vragen elk om een eigen benadering. Als een model voor een catalogus of e-commerce website geboekt wordt, dan is het de bedoeling dat de kleding en accessoires goed zichtbaar zijn. In een dag worden er dan tientallen looks, soms zelfs meer dan vijftig, gefotografeerd. De foto’s worden snel gemaakt, de poses zijn eenvoudig, functioneel en bedoeld om het product zo goed mogelijk te presenteren. Het zijn vaak klassieke poses met ontspannen houdingen en minimale afleiding. Een catalogusfoto moet klanten een duidelijk beeld geven van hoe het kledingstuk past en valt.

Editorial poses daarentegen zijn expressiever en creatiever. Ze worden gebruikt in de zogenaamde editorials, fotoshoots die in modetijdschriften worden gepubliceerd, en in reclamecampagnes en het doel ervan is om emoties of een bepaalde sfeer op te roepen. In deze poses draait het dynamiek, beweging en soms zelfs creativiteit. Ze zijn minder vanzelfsprekend en vragen om meer durf en originaliteit. Hier komt het aan op de bravoure van het model. Die zit niet alleen in de poses maar ook – vooral – in de gezichtsuitdrukking.

Tips om te poseren met een editorial mood

12 Tips om te poseren als een professioneel fashion model. Foto ADVERSUS

Op de set is de fotograaf ‘je baas’. Luister goed naar zijn of haar instructies zodat je weet wat voor soort poses er van je verwacht worden. Omdat editorial shoots het meest interessant zijn, wil ik je daarvoor een aantal tips geven.

Ontspan: spanning zie je direct terug in foto’s, zowel in je houding als in je gezicht. Haal diep adem en ontspan je schouders om natuurlijke poses te creëren. Ben je de weg even kwijt, pauzeer dan even, laat al je poses varen, schud je handen en benen los en neem dan spontaan een nieuwe pose aan. Die is meestal stukken natuurlijker na zo’n relax moment.

spanning zie je direct terug in foto’s, zowel in je houding als in je gezicht. Haal diep adem en ontspan je schouders om natuurlijke poses te creëren. Ben je de weg even kwijt, pauzeer dan even, laat al je poses varen, schud je handen en benen los en neem dan spontaan een nieuwe pose aan. Die is meestal stukken natuurlijker na zo’n relax moment. Ken je sterke kanten: oefen thuis voor de spiegel om te ontdekken welke gezichtsuitdrukkingen en houdingen jou het beste laten uitkomen. Bestudeer ook fotoshoots met topmodellen om de kunst af te kijken. Let op hun houdingen, wat ze met hun handen doen, hoe ze kijken.

oefen thuis voor de spiegel om te ontdekken welke gezichtsuitdrukkingen en houdingen jou het beste laten uitkomen. Bestudeer ook fotoshoots met topmodellen om de kunst af te kijken. Let op hun houdingen, wat ze met hun handen doen, hoe ze kijken. Doe eigen sieraden af: doe voorafgaand aan de shoot kettinkjes, ringen, armbanden en andere persoonlijke accessoires af.

doe voorafgaand aan de shoot kettinkjes, ringen, armbanden en andere persoonlijke accessoires af. Let op je ondergoed: draag geen beha onder de looks, tenzij de stylist anders aangeeft. Weet je niet of je beha mag aanhouden, vraag het dan aan de stylist. Draag een onderbroek die niet tekent. Professionele modellen dragen meestal een tanga in huidskleur.

draag geen beha onder de looks, tenzij de stylist anders aangeeft. Weet je niet of je beha mag aanhouden, vraag het dan aan de stylist. Draag een onderbroek die niet tekent. Professionele modellen dragen meestal een tanga in huidskleur. Interpreteer je look: draag je een stoere broek, neem dan stoere poses aan; draag je een jurk dan mogen je poses vrouwelijk zijn, tenzij je een contrast wilt creëren. Als de fotograaf je geen idee geeft van de mood die hij of zij wil vastleggen, vraag het dan. Kijk ook altijd goed hoe de kleding die je draagt eruitziet. Zijn er zakken om je handen in te steken of riemlussen? Kan je met de rok spelen? Of met de top? Is er een lange ketting waar je iets mee kunt? Of een hoge col die je deels over je gezicht kunt trekken?

draag je een stoere broek, neem dan stoere poses aan; draag je een jurk dan mogen je poses vrouwelijk zijn, tenzij je een contrast wilt creëren. Als de fotograaf je geen idee geeft van de mood die hij of zij wil vastleggen, vraag het dan. Kijk ook altijd goed hoe de kleding die je draagt eruitziet. Zijn er zakken om je handen in te steken of riemlussen? Kan je met de rok spelen? Of met de top? Is er een lange ketting waar je iets mee kunt? Of een hoge col die je deels over je gezicht kunt trekken? Speel met je handen: handen kunnen de pose maken of breken. Gebruik ze om je kleding aan te raken, langs je haar of over je gezicht te strijken. In het algemeen is het het mooist als je je vingers dicht bij elkaar houdt, zodat je handen lang en slank lijken.

handen kunnen de pose maken of breken. Gebruik ze om je kleding aan te raken, langs je haar of over je gezicht te strijken. In het algemeen is het het mooist als je je vingers dicht bij elkaar houdt, zodat je handen lang en slank lijken. Speel met accessoires: accessoires zoals een tas zijn altijd heel prettig want dan hoef je je niet af te vragen waar je je handen moet laten. Maak creatief gebruik van accessoires. Tassen laten zich op vele manieren dragen. Speel met je accessoires!

accessoires zoals een tas zijn altijd heel prettig want dan hoef je je niet af te vragen waar je je handen moet laten. Maak creatief gebruik van accessoires. Tassen laten zich op vele manieren dragen. Speel met je accessoires! Wees expressief: je blik bepaalt de sfeer van de foto. Kijk afwisselend recht in de camera en weg van de camera. Soms draai je je hoofd, soms alleen je ogen. Soms kijk je van bovenaf, soms van onderuit. Neem verschillende gezichtsuitdrukkingen aan. In de actuele editorials en reclamecampagnes van bekende modehuizen zijn vooral hautaine en arrogante blikken populair omdat ze hiermee afstand met de kijker – en dus exclusiviteit van het merk – creëren. Als je lacht, mag je dat best hardop doen waardoor je lach vaak natuurlijker is. Vermijd te expliciete looks. Arrogant kijken betekent niet: boos, en frons niet! Interessante looks creëer je soms ook door de huid aan je slapen lichtjes naar achteren te trekken, waardoor je ogen langer worden. Denk ook aan je mond. Ontspan je lippen, ook als je je mond dichthoudt. Voor een sensuelere look houd je je lippen lichtjes van elkaar.

je blik bepaalt de sfeer van de foto. Kijk afwisselend recht in de camera en weg van de camera. Soms draai je je hoofd, soms alleen je ogen. Soms kijk je van bovenaf, soms van onderuit. Neem verschillende gezichtsuitdrukkingen aan. In de actuele editorials en reclamecampagnes van bekende modehuizen zijn vooral hautaine en arrogante blikken populair omdat ze hiermee afstand met de kijker – en dus exclusiviteit van het merk – creëren. Als je lacht, mag je dat best hardop doen waardoor je lach vaak natuurlijker is. Vermijd te expliciete looks. Arrogant kijken betekent niet: boos, en frons niet! Interessante looks creëer je soms ook door de huid aan je slapen lichtjes naar achteren te trekken, waardoor je ogen langer worden. Denk ook aan je mond. Ontspan je lippen, ook als je je mond dichthoudt. Voor een sensuelere look houd je je lippen lichtjes van elkaar. Varieer met lichaamsgewicht: wissel je poses af. Soms kan het heel mooi zijn om rechtop te staan, maar je kunt ook je gewicht meer naar één been verplaatsen voor een natuurlijke houding. Beweeg ook je romp. Vermijd handen in je zij: dat is een typische catalogus pose. Zit je op de grond en steun je op een arm, span dan niet je spieren aan maar doe alsof je erop steunt; hierdoor blijft je arm slank. Ook een ontspannen kuit oogt slanker dan een aangespannen kuit.

wissel je poses af. Soms kan het heel mooi zijn om rechtop te staan, maar je kunt ook je gewicht meer naar één been verplaatsen voor een natuurlijke houding. Beweeg ook je romp. Vermijd handen in je zij: dat is een typische catalogus pose. Zit je op de grond en steun je op een arm, span dan niet je spieren aan maar doe alsof je erop steunt; hierdoor blijft je arm slank. Ook een ontspannen kuit oogt slanker dan een aangespannen kuit. Luister: luister goed naar de camera en neem na elke klik een net iets andere pose aan zodat je samen met de fotograaf die je ongetwijfeld feedback zal geven de foto opbouwt. Schiet niet van de ene pose direct in een totaal andere.

luister goed naar de camera en neem na elke klik een net iets andere pose aan zodat je samen met de fotograaf die je ongetwijfeld feedback zal geven de foto opbouwt. Schiet niet van de ene pose direct in een totaal andere. Moderne poses: gekruiste armen of benen zijn klassiek, ‘open’ poses zijn modern. Draag je een broek, dan kan het heel cool zijn om je benen te openen. Doe dat niet recht naar de camera maar draai een beetje weg om het spannend te houden. Zit je wel recht voor de camera, gebruik dan één of twee armen om een te directe pose te voorkomen. Zit je op een stoel, dan kun je met je ellebogen op je knieën steunen en je handen in het midden samenbrengen. Boyish poses zijn over het algemeen cool. Zo kun je bijvoorbeeld je rug lichtjes krommen of een schouder lichtjes laten afhangen. Draag je een rok, dan kun je de rok tussen je benen draperen.

gekruiste armen of benen zijn klassiek, ‘open’ poses zijn modern. Draag je een broek, dan kan het heel cool zijn om je benen te openen. Doe dat niet recht naar de camera maar draai een beetje weg om het spannend te houden. Zit je wel recht voor de camera, gebruik dan één of twee armen om een te directe pose te voorkomen. Zit je op een stoel, dan kun je met je ellebogen op je knieën steunen en je handen in het midden samenbrengen. Boyish poses zijn over het algemeen cool. Zo kun je bijvoorbeeld je rug lichtjes krommen of een schouder lichtjes laten afhangen. Draag je een rok, dan kun je de rok tussen je benen draperen. Beweging in de pose: Kleine bewegingen zoals het draaien van je heupen, het kantelen van je hoofd of het licht buigen van je knieën voegen movement aan de foto toe.

Kleine bewegingen zoals het draaien van je heupen, het kantelen van je hoofd of het licht buigen van je knieën voegen movement aan de foto toe. Wees niet bang om te overdrijven: sommige poses kunnen ongemakkelijk, gek of vreemd aanvoelen maar doen het geweldig in de camera. Wees niet bang om te overdrijven!

sommige poses kunnen ongemakkelijk, gek of vreemd aanvoelen maar doen het geweldig in de camera. Wees niet bang om te overdrijven! Werk samen met de fotograaf: volg zijn of haar aanwijzingen op en wees niet bang om vragen te stellen. Samen creëer je het beste resultaat.

BELANGRIJKE PUNTEN

Fashionfotografie kent grofweg twee typologieën: catalogusshoots , gericht op productweergave, en editorials , die artistiek zijn en bepaalde sfeer willen oproepen.

, gericht op productweergave, en , die artistiek zijn en bepaalde sfeer willen oproepen. Het geheim van een topmodel ligt in het beheersen van poses en uitstraling , niet per se in een perfecte uiterlijk.

, niet per se in een perfecte uiterlijk. Ontspanning en ademhaling zijn key voor natuurlijke poses.

Ken je eigen sterke kanten, je juiste profiel, je manier van lachen en kijken, en leer van topmodellen door goed te observeren.

en leer van topmodellen door goed te observeren. Handen en accessoires zijn krachtige tools om je pose te versterken en te variëren.

Speel met je lichaam: verwissel van been, neem elke keer een licht andere pose aan, en kies poses die passen bij de mood en kleding.

Communiceer en werk samen met je fotograaf voor het beste eindresultaat.

FAQ’s

Wat is het belangrijkste verschil tussen catalogus- en editorialposes? Catalogusposes zijn eenvoudig en functioneel om kleding duidelijk te tonen, terwijl editorialposes expressief en creatief zijn en een verhaal vertellen. Je gezichtsuitdrukking is vooral voor editorialshoots ook heel belangrijk. Hoe zorg ik voor een natuurlijke uitstraling tijdens een fotoshoot? Door te ontspannen, diep adem te halen, trek je schouders niet op, neem een kleine pauze wanneer nodig. Waar moet ik mijn handen houden? Het is altijd weer moeilijk waar je je handen moet houden, vooral als er full body foto’s worden gemaakt. Gebruik broekzakken of riemlussen voor houvast. Tegenwoordig steek je je handen in z’n geheel in broekzakken; dus niet alleen je duim erin of eruit. Of laat je armen relaxt langs je lichaam vallen. Je kunt ook met je haar spelen of je handen over je gezicht laten glijden. Accessoires als tassen en lange kettingen zijn fantastische tools. Speel ermee als je niet weet wat je met je handen moet doen. Hoe belangrijk is samenwerking met de fotograaf? Cruciaal: een goede communicatie leidt tot meer gerichte poses en een natuurlijker eindresultaat, waardoor de shoot soepel en succesvol verloopt.

