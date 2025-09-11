Een snelle update van je modelook voor de winter? Ga voor een paar hoge laarzen! Dit zijn de laarzentrends voor winter 2025 2026.

Hoge laarzen zijn dé trend! Dit zijn de grootste laarzen trends voor winter 2025

Natuurlijk mag je je geliefde enkellaarzen deze winter dragen, maar als je up-to-date wilt zijn, dan is een paar hoge laarzen een must. Op bijna elke toonaangevende catwalk kwamen we ze tegen. De stijlen lopen uiteen. Van klassieke hoge laarzen tot cowboylaarzen, van suède laarzen tot gladleren laarzen, van exemplaren met hoge hak tot platte laarzen.

De laarzentrends voor winter 2025 2026

Strakke laarzen

Eén van de meest opvallende laarzentrends voor winter 2025 2026 is de comeback van de strakke laars. Qua model doet deze laars denken aan de sock boots van een aantal jaren geleden, maar voor het komende seizoen komen de strakke laarzen niet in elastische stoffen maar in luxe materialen als boterzacht nappaleer en in inspirerende kleuren als paars en rood.

Stoere platte boots

De combat boot met grove trackzool laten we een beetje achter ons. Daarvoor in de plaats komen stoere platte hoge laarzen die net wat gekleder zijn. Op deze laarzen is het niet alleen heerlijk lopen, maar je kunt ze ook overal onder dragen. Ze zijn de ideale passe-partout voor je wintergarderobe.

Paardrijlaarzen

In de categorie platte laarzen springt één model eruit: de paardrijlaars. Dit soort laarzen zagen we op meerdere catwalks voorbijkomen. Ze zijn vaak gemaakt van uitzonderlijk mooi leer en komen in klassieke kleuren als zwart, olijfgroen en donkerrood.

Lieslaarzen

Durf jij met je modelook een statement te maken, dan is dit misschien hét seizoen om je aan lieslaarzen te wagen. Want ook deze superhoge laarzen blijven in het modebeeld terugkomen. Voor winter 2025 2026 hebben de modeontwerpers er nog een schepje bovenop gedaan. Behalve slank afkledende ultrahoge zwarte laarzen, gaan we ook creatieve modellen in struisvogelprints en zelfs slouchy lieslaarzen met de plooien zoals die van een shar-pei hond zien.

Slouchy laarzen

Hiermee komen we direct ook op een andere trend: slouchy laarzen. Deze laarzen met gerimpelde of geplooide schacht zijn het komende winterseizoen weer bijzonder geliefd. Ze zijn ideaal voor wie wat bredere kuiten heeft; door de brede schacht lijken je onderbenen direct slanker. Dit soort laarzen doen het goed onder jurken en rokken maar ook met slim fit spijkerbroeken (een andere modetrend die we weer gaan verwelkomen).

Cowboyboots

Een laars die inmiddels niet meer uit de mode weg te denken is, is de cowboyboot. Deze laarzen die meestal een schuine hak hebben, komen in het suède of leer, al dan niet met doorgestikte patronen. De kleuren zijn meestal klassiek: zwart, bruin. Je kunt er verschillende moods mee creëren. Combineer ze met spijkerbroek voor een stoere look met western vibes, met vrouwelijke kledingstukken als zwierige maxirokken of -jurken voor een boho of hippie look. Naar festivals draag je ze met shorts of een minirok.

Hoge hakken maar ook platte laarzen

Niet alleen de stijlen lopen uiteen, ook qua hakken komen we van alles tegen. Van platte laarzen tot klassieke hoge laarzen met stevige hoge hakken. Liefhebbers van laarzen met sleehak komen deze winter ook aan hun trekken. De naaldhak blijft ook dit seizoen buiten beeld.

Zo houd je je leren laarzen in topconditie

Heb je eenmaal een droompaar laarzen aangeschaft, dan wil je ze natuurlijk wel mooi houden. Leren laarzen vragen om regelmatig onderhoud. We geven je een aantal tips mee om zo lang mogelijk plezier van je boots te hebben.

Stap 1: reinigen

Verwijder na stof en vuil met een zachte borstel of een vochtige doek. Voor hardnekkige vlekken kies je een milde, speciaal voor leer ontwikkelde reiniger. Niet alleen maken dit soort producten je laarzen schoon, ze laten ook het natuurlijke karakter van het leer beter uitkomen.

Stap 2: laat ze ademen tijdens het drogen

Laat je laarzen altijd op kamertemperatuur drogen, ver weg van directe warmtebronnen zoals radiatoren. Vul ze zo nodig op met krantenpapier om vorm en vocht te laten absorberen. Zo voorkom je scheurtjes en blijft het leer zacht.

Stap 3: voed je leer met een rijke conditioner

Breng enkele keren per seizoen een hoogwaardige leerconditioner aan met zachte, ronde bewegingen. Ook dit houdt je leer soepel en glanzend.

Stap 4: bescherm tegen regen

Een fineerlaag van waterafstotende spray of wax beschermt je laarzen tegen regen. Worden ze toch nat, laat ze dan goed (aan de lucht) drogen om te voorkomen dat het leer beschadigd raakt of – nog erger – zich geurtjes ontwikkelen. Behandel je laarzen regelmatig met een spray om de beschermende laag in stand te houden.

Stap 5: verstandig opbergen

Bewaar je laarzen bij voorkeur in stofzakken of een doos met voldoende frisse luchtcirculatie. Plastic opslag is een no-go: je wilt juist het leer laten ademen.

Stap 6: less is more

Voorkom overconditioneren en vermijd agressieve schoonmaakmiddelen. Leer is een levend materiaal en moet kunnen ademen om mooi te blijven. Met een milde, liefdevolle aanpak kun je jarenlang van je laarzen genieten.

Tot slot: fashionista’s kennen het geheim van in de puntjes verzorgde details en de kracht van mode accessoires die eruit zien als nieuw. Goed onderhouden laarzen verhogen het stijlniveau van je look aanzienlijk!