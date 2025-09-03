Als het op de nieuwe winterjassen aankomt, is Max Mara natuurlijk toongevend. Daar zagen we vloerlange jassen.

IN HET KORT

De wintercollectie van Max Mara herfst winter 2025 2026 is een ode aan de duistere romantiek van de zussen Brontë, geïnspireerd door de klassieke redingote. De jassen stralen tijdloze elegantie uit met een neo-gotische en urban twist, nauwsluitend, met rijke details. Kleuren variëren van camel tot donkerrood en muskusgroen, met luxe materialen zoals kasjmier en fluweel.

Dit zijn de nieuwste winterjassen volgens Max Mara

Dit zijn de nieuwste winterjassen volgens Max Mara. Photo courtesy of Max Mara FW 2025 2026

Als we meer willen weten over de nieuwste winterjassen, dan pakken we elk seizoen als eerste de catwalkfoto’s van Max Mara erbij. Het Italiaanse modehuis staat bekend om zijn outerwear. Op de catwalk voor herfst winter 2025 2026 zagen we vloerlange wintermantels voorbij komen die zijn geïnspireerd door de redingote, de lange, nauw sluitende rij-jas uit de achttiende en negentiende eeuw.

De inspiratie: de redingote

Dit zijn de nieuwste winterjassen volgens Max Mara. Photo courtesy of Max Mara FW 2025 2026

De inspiratie voor de modecollectie van Max Mara voor herfst winter 2025 2026 was de duistere romantiek uit de verhalen van de zussen Brontë. Het zijn verhalen over stormachtige liefdes, over vrouwen die liever op de desolate heidevelden van Yorkshire slapen dan de gastvrijheid te accepteren van mensen die haar principes niet respecteren.

Dit zijn de nieuwste winterjassen volgens Max Mara. Photo courtesy of Max Mara FW 2025 2026

Max Mara stelt zich deze vrouwen voor in onberispelijk op maat gemaakte outfits met een romantische twist. De mood op de catwalk voor herfst winter 2025 2026 is dan ook: klassiek met een vleugje neo-gotische elegantie en een urban twist.

Tegen deze achtergrond begrijp je ook de redingote, uitgangspunt voor de nieuwe winterjassen. Deze jassen zijn nauwsluitend, strakker in de taille en wijd aan de zoom. Bij Max Mara krijgen deze jassen een doorgestikte voering en mouwen van leer of shearling.

Dit zijn de nieuwste winterjassen volgens Max Mara. Photo courtesy of Max Mara FW 2025 2026

Maar is nog veel meer: er zijn jassen die zijn geïnspireerd op militaire uniformen, er zijn capes, en kamerjassen, soms met een gebreide rug en mouwen. Kleine korte jassen zorgen voor optisch langere benen.

Ceintuur in het middel

Dit zijn de nieuwste winterjassen volgens Max Mara. Photo courtesy of Max Mara FW 2025 2026

Vloerlange winterjassen met grote revers, ruime schouders en een dubbele rij knopen worden gedragen met een stoere, dubbele ceintuur. Opvallend is de look waarin een camel jas wordt gedragen over een lange giletjas, de onderste weer met een dubbele ceintuur.

Kleuren

Dit zijn de nieuwste winterjassen volgens Max Mara. Photo courtesy of Max Mara FW 2025 2026

Veel looks zijn, net zoals in de vorige seizoenen, monochroom: camel, donkerrood, bruintinten, donkergroen, zwart. Behalve kasjmier spotten we in deze collectie ook veel fluweel en ultralichte gekamde wol.

De mood

Alles straalt een elegante eenvoud uit. De jassen zijn meesterwerken en worden geshowd over coltruien en gebreide broeken of rokken, of wijde fluwelen broeken.

Alles is royaal, comfortabel, luxueus en draagbaar, met dat vleugje duistere romantiek dat deze wintercollectie uniek maakt.

BELANGRIJKE PUNTEN

In de nieuwe modecollectie van Max Mara voor herfst winter 2025 2026 spotten we stijlvolle, vloerlange wintermantels geïnspireerd door de historische redingote.

Het verhaal achter de collectie de duistere en gepassioneerde romantiek à la de zussen Brontë.

Slank gesneden winterjassen worden gedragen met een dubbele riem in de taille en komen met verrassende details als doorgestikte binnenvoeringen en shearlingmouwen.

Het is een mix van klassieke elegantie met een moderne, stedelijke vibe: denk neo-gotiek meets urban chic.

Het kleurenpalet varieert van warme camel- en bruintinten tot dieprood, donkergroen en zwart.

De materialen stralen luxe uit: ultralichte gekamde wol, fluweel, kasjmier.

De collectie staat voor comfort, draagbaarheid en ademt een mysterieuze sfeer uit met een knipoog naar krachtige vrouwelijke figuren.

FAQ’s

Wat is de inspiratie achter Max Mara’s wintercollectie 2025 2026? De collectie is geïnspireerd op de duistere romantiek uit de verhalen van de zussen Brontë, met een focus op passie en mysterie. Wat maakt de redingote zo bijzonder in deze collectie? De redingote is de inspiratiebron voor slanke, elegante jassen met een exclusief design waar klassieke silhouetten gecombineerd worden met moderne details.

Welke materialen en kleuren domineren de collectie?

De collectie bevat luxueuze materialen zoals kasjmier, fluweel en ultralicht gekamde wol. De kleuren variëren van warm camel en bruintinten tot dieprood, donkergroen en zwart. Wat is de stijl van de nieuwe winterjassen van Max Mara ?

De jassen stralen een combinatie uit van klassieke elegantie en een urban, moderne twist. Comfort, luxe en draagbaarheid staan centraal, met een romantische, mysterieuze sfeer.

