De haartrends voor winter 2025 2026 staan in het teken van natuurlijke coupes. Met dit romantische halflange kapsel ben je up-to-date.

IN HET KORT

Het halflange kapsel van Penelope Ternes is een frisse, moderne bob met een zachte wave. Het haar wordt in een moderne middenscheiding gedragen en straalt moeiteloze elegantie uit. Dit kapsel is in lijn met de haartrends voor winter van 2025 2026, waarin het draait om natuurlijke texturen en zachte, onderhoudsvriendelijke kapsels.

Met dit halflange kapsel steel je deze winter de show. Photo courtesy of Chloé

Dit halflange kapsel van fashion model Penelope Ternes, gespot op de catwalk van Chloé voor herfst winter 2025 2026, is een eigentijdse interpretatie van de klassieke korte bob. Het haar is op één lengte geknipt en heeft een lichte slag die het gezicht omlijst en verzacht. De middenscheiding zorgt voor balans en symmetrie.

De haartrends voor winter 2025 2026

Penelope Ternes’ bobkapsel past perfect binnen de haartrends van winter 2025 2026, waarin de nadruk ligt op natuurlijke texturen en subtiele elegantie. Strakke, gepolijste kapsels maken plaats voor looks die de eigen textuur van het haar omarmen, met een focus op beweging. Vooral voor bobs en medium-lange kapsels die makkelijk te stylen zijn, is de styling met een natuurlijke slag of wave populair. Zoals je op de foto ziet, hoeft je haar niet perfect te zitten..

Voor wie is deze coupe geschikt?

Gezichtsvormen: deze bob staat bijzonder goed bij ovale, hartvormige gezicht maar ook bij wat hardere, hoekige gezichten, omdat de lichte wave de gezichtstrekken verzacht.

deze bob staat bijzonder goed bij ovale, hartvormige gezicht maar ook bij wat hardere, hoekige gezichten, omdat de lichte wave de gezichtstrekken verzacht. Haartypes: ideaal voor licht krullend of steil haar. Ook geschikt voor fijn tot medium haar dat baat heeft bij iets meer textuur en beweging. Voor steil haar is het raadzaam om met haarmousse en een diffuser te werken voor de zachte wave.

Wat je aan je kapper kunt vragen

Vraag je kapper om:

een bobkapsel op kaaklengte met zachte, rechte haarpunten.

weinig lagen, enkel om volume te verminderen zonder het gewicht van de bob te verstoren.

zachte textuur om je natuurlijke krullen (als je die hebt) te accentueren, zonder te veel gelaagdheid.

een middenscheiding voor een evenwichtige gezichtsomlijsting.

gebruik van stylingproducten die beweging en natuurlijkheid versterken, zoals een lichte krulversteviger of zoutspray.

Stylen als een pro

De styling is relaxed en natuurlijk:

Breng een lichte krulversterker aan op vochtig haar.

Gebruik een diffuser om slag voorzichtig te accentueren zonder pluis.

Lucht drogen kan ook voor een nonchalante finish.

Een lichte textuurspray of zoutspray zorgt voor extra definitie gedurende de dag.

Beperk hitte-styling om de natuurlijke structuur en gezondheid van het haar te behouden.

Deze chique en onderhoudsvriendelijke look combineert tijdloze elegantie met een frisse, natuurlijke flair – een ideale keuze voor de winter én helemaal in lijn met de nieuwste haartrends.

Geef bij je kappersafspraak duidelijk aan dat je de lengte, de zachte vorm, en de natuurlijke wavy styling wilt benadrukken, zodat je het iconische kapsel van Penelope Ternes perfect kunt laten knippen en stylen.

BELANGRIJKE PUNTEN

Klassiek bob op kaaklengte met zachte wave voor een romantische gezichtsomlijsting.

Middenscheiding voor balans en symmetrie.

Natuurlijke slag die niet perfect hoeft te zijn.

Styling: lichte krulversterker, diffuser of lucht drogen, zoutspray voor extra textuur.

Haartrends voor winter 2025 2026: focus op natuurlijke texturen, zachte beweging en eenvoudige styling.

Perfect voor ovale, hartvormige gezichten en steil tot licht gekruld haar.

Een moeiteloze, frisse look die tijdloze elegantie en moderne haartrends samenbrengt.

FAQ’s

Wat is het kenmerk van het kapsel van Penelope Ternes op de catwalk van Chloé voor herfst winter 2025 2026? Een bob kapsel op kaaklengte met zachte, naar binnen gekrulde haarpunten en een middenscheiding die natuurlijke textuur accentueert. Hoe vraag ik deze coupe aan mijn kapper?

Vraag om een bobkapsel (de lengte moet worden afgestemd op jouw gezicht) met zachte, rechte uiteinden, weinig lagen, een middenscheiding en subtiele texturering voor natuurlijke wave. Hoe stijl ik dit kapsel het beste?

Gebruik een lichte krulcrème op vochtig haar, droog het met een diffuser of laat het lucht drogen, en breng eventueel zoutspray aan voor extra textuur. Je kunt deze bob natuurlijk ook altijd steil dragen. Past deze coupe bij de haartrends voor de komende winter? Jazeker. De haartrends voor winter 2025 2026 draaien om natuurlijke texturen, zachte beweging en moeiteloze elegantie, precies zoals deze bob. Voor wie is deze bob geschikt? Voor mensen met een ovaal, hartvormig, of licht hoekig gezicht en voor haar dat van nature golvend of licht krullend is, met een fijne tot medium haartextuur. Hoe doe ik de make-up van deze Chloé look na? Wil je niet alleen het kapsel maar ook de make-up van nadoen, klik doen hier om er meer over te lezen.

