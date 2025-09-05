Met de juiste kledingkeuzes kun je je silhouet beïnvloeden. Check onze 19 stijltips voor een slanker figuur.

Zo kleed je je slank. 19 Stijltips

De ene dag lijk je voller, de volgende dag krijg je meerdere complimenten dat je zo slank bent. Heeft kleding daar iets mee te maken? Jazeker. Je outfit bepaalt meer dan je denkt hoe je (slanke) lijn. Daarom gaat stijl niet alleen over modetrends of wat je mooi vindt, maar vooral over wat jouw figuur flatteert. We hebben een aantal slimme tricks voor je waarmee je jezelf direct slanker kleedt – want je silhouet kun je écht beïnvloeden met de juiste keuzes.

19 Stylingregels die je silhouet een instant lift geven

1. Vermijd alles wat te strak zit

Kleding die knelt, benadrukt oneffenheden en vetrolletjes. Kies daarom voor kleding die mooi afkleedt maar niet strak zit. Oversized items zijn in de mode, en dat is cool, maar maak wel bewuste keuzes. En wil je een kledingstuk nog even bewaren dat net niet (meer) past? Hang het tijdelijk even weg, maar niet uit zicht. Zo motiveer je jezelf om aan je lijn te werken.

2. Te ruim is ook niet de oplossing

Aan de andere kant geldt ook: te losse, wijdvallende kleding zorgt voor een bulky silhouet. Oversized mag, mits met finesse. Zo kun je een ceintuur gebruiken om je lichaam meer vorm te geven.

3. Pas altijd meerdere maten

Je standaard maat is niet altijd de beste keuze. Probeer altijd verschillende maten van hetzelfde kledingstuk (tenminste twee). Vaak valt een iets ruimere maat slanker dan een strakke pasvorm. Durf te experimenteren met volumes en lijnen, en leer kennen wat jouw vormen het mooist doet uitkomen.

4. Donkere kleuren zijn je beste vriend

Zwart staat bekend als het ultieme geheim voor een slankere look. Maar donkere tinten zoals nachtblauw, donkergroen of diepbruin doen hetzelfde werk. Combineer deze kleuren in een monochrome look voor een gestroomlijnd effect, en kies schoenen in dezelfde tint voor een verlengend effect.

5. Monochroom is modern en flatterend

Van top tot teen één kleur dragen maakt je optisch langer en dus: slanker. Camel, wit, roze, of zelfs oranjetinten – kies wat jou staat. Let ook op je schoenen; een nude pump (en nude kousen) stroomlijnt je benen, een lange ketting stroomlijnt je hals.

6. Ga voor gladde, beweeglijke materialen

Vermijd zware stoffen zoals ribfluweel of dikke tweed. Lichte, zachte materialen die mooi vallen, zijn het geheim voor een slank silhouet.

7. Verticale lijnen verlengen

Of het nu strepen zijn, een lange hanger of een diepe V-hals: verticale elementen maken je lichaam langer en slanker. Vermijd daarentegen horizontale fantasieën.

8. Lengte speelt een grote rol

Hoe langer je lijkt, hoe slanker. Floor-length broeken en rokken zijn hotter dan ooit en zorgen direct voor een verlengd effect.

9. Kies voor een hoge taille

Een taille die net boven je navel valt, doet niet alleen je benen langer lijken, maar accentueert ook je smalste punt.

10. Crop tops in combinatie met mid- of high-waist

Laat je top niet over je taille vallen, maar kies voor een cropped model dat net op de tailleband eindigt. Zo vermijd je extra volume en show je net geen blote buik.

11. De juiste roklengte is key

Minirokken verlengen je benen, maar de lengte is doorslaggevend: laat je rok net boven het breedste punt van je dijen eindigen. A-lijnen doen wonderen omdat ze benen slanker doen lijken door de uitwaaiering.

12. Hakken voor extra centimeters

Of je nu kiest voor kitten heels of hoge pumps, hakken verlengen je silhouet. Nude kleuren versterken dit effect nog meer.

13. Vertrouw op jezelf, niet alleen op trends

Laat je niet verleiden door modes; draag alleen wat jouw silhouet flatteert.

14. Ken je eigen figuur

Leer je beste kanten kennen en camoufleer wat je minder mooi vindt. Ben je bijvoorbeeld onzeker over je kuiten? Kies dan voor een broek die iets wijder begint onder de knie. Is je romp kort in vergelijking tot je benen? Verleg dan de aandacht naar je bovenlichaam met statement accessoires, zoals een sjaaltje of ketting.

15. Speel met asymmetrie

Een asymmetrisch gesneden top of jurk leidt de blik af waardoor je figuur langer en ranker oogt. Asymmetrische lijnen werken bovendien in de lengte omdat je silhouet niet door een horizontale lijn wordt doorbroken.

16. Let op de naden

Verticale naden of prinsessennaden zijn geweldig om je lichaam te shapen. Kies bijvoorbeeld jurken of blouses met deze details voor een stijlvolle lift.

17. Kies verfijnde accessoires

Grote, zware tassen en brede riemen kunnen je silhouet optisch breder maken. Ga voor fijnere en slanker vormgegeven accessoires die je look completeren zonder te overheersen.

18. Speel met strategische transparanties

Mesh-inzetstukken of doorzichtige mouwen maken je look luchtig en doorbreken grote volumes.

19. Accentueer je schouders

Brede schouders balanceren je silhouet en maken je taille smaller. Denk aan lichte schoudervullingen of een gestructureerd jasje. Dit effect helpt vooral om een zandloperfiguur te simuleren.

Met andere woorden: dress smart, feel fabulous!

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS