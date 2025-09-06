De hoge laarzen voor winter 2025 2026 zijn: heftig! Photo courtesy of Etro, Elisabetta Franchi, Miu Miu, Tod’s, Stella McCartney

IN HET KORT

In de laarzentrends voor winter 2025 2026 domineert de hoge laars. Aan de ene kant gaan we strakke, nauwsluitende modellen in verrassende kleuren dragen, aan de andere kant dramatische lieslaarzen. Voor stoeren types zijn er overknee boots met een biker vibe. Klassieke laarzen krijgen een moderne twist.

De hoge laarzen voor winter 2025 2026 zijn: heftig!

Enkellaarsjes zijn uit, hoge laarzen zijn in de mode. Op de catwalks voor herfst winter 2025 2026 wemelde het van de hoge laarzen. Van laarzen tot de knie tot aan de lies. De modellen lopen sterk uiteen, maar de hotste nieuwigheid is voor ons de terugkeer van de strakke laars (in kleur!). We vertellen je meer over de laarzentrends voor het komende seizoen.

Strakke laarzen

De hoge laarzen voor winter 2025 2026 zijn: heftig! Photo courtesy of Chloé

We zeiden het al: de strakke laars maakt een comeback, maar dan wel weer in een vernieuwde versie. De sock boots van een paar jaar geleden maken plaats voor nauw aansluitende laarzen tot net onder de knie in zachte en soepele materialen als nappa. Sommige modellen zitten als een kous om het been, zoals bij Chloé; andere modellen zijn wat minder nauw en rimpelen, zoals bij Miu Miu. De strakke laarzen bij Etro vormen een gulden middenweg. Opvallend is dat we deze laarzen in ongewone kleuren gaan dragen: lila, tomatenrood, olijfgroen, beige.

Lieslaarzen

De hoge laarzen voor winter 2025 2026 zijn: heftig! Photo courtesy of Acne Studios

Een andere laarzentrend voor winter 2025 2026 waar we niet omheen kunnen, is de lieslaars. Ook deze superhoge en sexy laarzen komen in allerlei uitvoeringen. Bij Acne Studios hadden de lieslaarzen een vrij brede schacht en een struisvogelprint. Bij Elisabetta Franchi zagen we een krokodillenprint in zwart hoogglans. De hoge laarzen bij Stella McCartney waren eveneens glanzend met chunky schacht en in dit geval een rechte neus. De laarzen bij Sportmax waren hoog, wijd, licht van kleur en super slouchy.

De hoge laarzen voor winter 2025 2026 zijn: heftig! Photo courtesy of Sportmax

Het zijn geen laarzen die je zo maar even aanschiet en waar je het kantoor binnenstapt, maar statement laarzen voor speciale gelegenheden en mensen die niet bang zijn om op te vallen.

Stoere hoge boots

De hoge laarzen voor winter 2025 2026 zijn: heftig! Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Ook als je van stoere boots houdt, kom je deze winter aan je trekken. Bij Dolce & Gabbana zagen we zwartleren overknee boots met een biker mood en gespen. De laarzen werden met dijhoge ribkousen geshowd. Dit soort laarzen zijn supermooi onder een minirok of –jurk, en vrij gemakkelijk in het dragen, zeker in de vrije tijd.

Klassieke boots met een moderne twist

De hoge laarzen voor winter 2025 2026 zijn: heftig! Photo courtesy of Fendi

Tot slot signaleren we je de klassieke hoge laarzen met een ruime schacht in donkere kleuren die je zowel onder een rok of over een broek kunt dragen. Deze laarzen komen vaak met een modern detail zoals een bijzondere hak. Dat zijn laarzen waar je lang plezier van zult hebben.

In de mode is er op dit moment een grote tweedeling waarbij minimalisme en oversized/chunky volumes en vormen om de voorkeur strijden. De strakke laarzen vallen in de eerste categorie, de slouchy lieslaarzen in de tweede. Aan jou de keuze!

BELANGRIJKE PUNTEN

De laarzentrends voor winter 2025 2026 staat in het teken van hoge laarzen.

Strakke laarzen maken een comeback in zachte, soepele materialen zoals nappa, vaak gedragen in onverwachte kleuren zoals lila en tomatenrood.

Lieslaarzen blijven sexy en opvallend, met prints variërend van struisvogel tot krokodil, naast modellen met een chunky of slouchy look.

Stoere overknee boots met biker-invloeden zijn perfect voor een edgy winteroutfit, gecombineerd met ribkousen en mini-jurken.

Klassieke laarzen krijgen een moderne twist, ideaal voor tijdloze investeringen.

De mode kent een duidelijke tweedeling tussen minimalistische strakke laarzen en oversized, chunky volumes in slouchy modellen.

FAQ’s

Wat zijn de belangrijkste laarzentrends voor winter 2025 2026? Hoge laarzen voeren de boventoon, met strakke modellen in nieuwe kleuren, dramatische lieslaarzen en stoere biker boots die deze winter de hoofdrol spelen. Welke kleuren en materialen zijn populair? We zien zachte nappa-materialen en opvallende kleuren zoals lila, tomatenrood en olijfgroen bij de strakke laarzen, terwijl de lieslaarzen vaak met luxe prints en glanzende finishes komen. Zijn hoge laarzen geschikt voor naar je werk? De meeste statementlaarzen, zoals lieslaarzen en slouchy boots, zijn meer voor speciale gelegenheden of fashion lovers die durven opvallen; voor het kantoor kun je beter kiezen voor klassieke, moderne modellen. Welke stijlen boots zijn trending? Van minimalistische, strak aansluitende laarzen tot oversized, chunky en slouchy boots, en stoere biker-geïnspireerde overknee boots, er is voor ieder wat wils in het winterseizoen.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS