De make-up trends voor winter 2025 staan in het teken van vrijheid en individualiteit. Alles mag! Geen zin in mascara? Ook goed!

IN HET KORT

De make-up trends voor herfst winter 2025 2026 zijn een ode aan vrijheid en authenticiteit. Dat was duidelijk te zien bij Chloé. Het modehuis voor twee onderling verschillende make-up looks gekozen: een natuurlijke nude make-uplook en een look met sixties mascara, geïnspireerd door Twiggy. De boodschap is duidelijk: speel met je look, van minimalistisch tot expressief, en vier je eigen stijl.

Make-up trends voor winter 2025: vrijheid, blijheid!

Make-up trends voor winter 2025. Photo courtesy of Chloé

De filosofie achter de make-up trends voor winter 2025 2026 kwam duidelijk naar voren op de catwalk van Chloé. We merkten al snel op dat niet alle modellen op dezelfde manier waren opgemaakt. Daar zat een natuurlijk bewust idee achter, iets waar je zelf ook iets mee kunt.

Twee verschillende make-up looks

Gewoonlijk krijgen alle modellen voor een catwalk show dezelfde make-up aangemeten. De ontwerper bepaalt samen met de key make-up artist een make-up look die aansluit bij de modecollectie. Daarom was het best bijzonder om in de show van Chloé voor herfst winter 2025 2026 twee verschillende looks te zien.

Nude make-up

Make-up trends voor winter 2025. Nude make-up look met stralende huid. Photo courtesy of Chloé

Eén van de twee looks bestond uit nude make-up, de zogenaamde no make-up make-up . Deze trend is geïnspireerd door de nude trend uit de jaren ’90, maar ook door de hedendaagse Parisienne look. Het draait allemaal om eenvoud, minimalisme. Maar daarom is deze make-up look niet minder mooi. Wil je hierin schitteren, focus dan op je huid en ga voor een stralende tint.

Make-up trends voor winter 2025. Nude make-up look met stralende huid. Photo courtesy of Chloé

Sixties mascara

Make-up trends voor winter 2025. Make-up look met mascara. Photo courtesy of Chloé

Ook de andere make-up look stond in het teken van het minimalisme, maar de focus lag hier op de ogen. De wimpers – boven en onder het oog – zijn zwaar aangezet met zwarte mascara.

Deze oogmake-up doet sterk denken aan die van het Britse supermodel Twiggy. In Twiggy’s iconische make-uplook eind jaren ‘60 lag de nadruk op de wimpers, met meerdere lagen mascara. Soms gebruikte ze zelfs twee of drie paar nepwimpers die ze met zwarte mascara bedekte voor een maximaal effect. De rest van haar make-up was licht, met een lichte beige foundation, een vleugje rouge en minimale lipkleur, zodat de ogen echt de aandacht kregen.

Make-up trends voor winter 2025. Photo courtesy of Chloé

Het verschil met de modellen op de catwalk van Chloé is dat bij Chloé de oogleden niet waren opgemaakt en dat er geen nepwimpers waren gebruikt. Alle aandacht ging dus naar de wimpers die de oogopslag benadrukten en sprekender maakten. Ook deze look kun je gemakkelijk zelf thuis nadoen.

Maar wat is nu het idee achter deze looks?

Dit make-upconcept moet wel geïnspireerd zijn door ideeën van vrijheid en de ongedwongen uitstraling en authenticiteit die creatief directeur Chemena Kamali aan de actuele modecollecties van Chloé meegeeft. De collecties zijn een mix van vintage en moderniteit, van individualisme, van vrijgevochten romantiek, van alles kan en mag, tot en met je make-up toe. Heb je vandaag zin in een nude make-up look? Ga er dan voor. Morgen zin in dramatische mascara? Ook helemaal goed!

BELANGRIJKE PUNTEN

De make-up trends voor winter 2025 2026 zijn een viering van vrijheid, authenticiteit en individualiteit.

Op de catwalk van Chloé zagen we twee opvallende looks die elkaar aanvullen: een nude make-up met een stralende huid en sixties mascara die de wimpers accentueert.

De nude make-up is geïnspireerd op de jaren ’90 en de Parisienne minimalistische stijl: weinig make-up, veel uitstraling.

De sixties mascara refereert aan Twiggy’s iconische jaren ’60 look, met volle, zwarte wimpers, maar dan zonder nepwimpers of oogschaduw.

Creatief directeur Chemena Kamali inspireert een mix van vintage, moderniteit, romantiek en vooral vrijheid: jouw look, jouw keuze!

FAQ’s

Wat zijn de belangrijkste make-uptrends voor winter 2025 2026 bij Chloé? De trends draaien om vrijheid en authenticiteit, met twee opvallende looks: een minimalistische nude make-up en een expressieve sixties mascara look. Hoe ziet de nude make-up look eruit? De nude look is eenvoudig, geïnspireerd door de jaren ’90 en de Parisienne stijl, met een stralende huid en minimale make-up. Wat is bijzonder aan de sixties mascara look bij Chloé? Deze look benadrukt de eigen wimpers met vooral véél zwarte mascara, maar zonder nepwimpers of oogschaduw, geïnspireerd door Twiggy’s jaren ’60 stijl. Wat is de inspiratie achter deze make-upconcepten? Creatief directeur Chemena Kamali combineert vrijheid, vintage en moderniteit en moedigt aan om te spelen met make-up en je eigen stijl te vieren. Kan ik deze looks zelf makkelijk thuis nadoen? Ja, zowel de stralende nude make-up als de sixties mascara look zijn eenvoudig te creëren en perfect voor verschillende moods en gelegenheden. Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren.

