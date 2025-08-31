De make-up bij de modeshow van Chanel voor herfst winter 2025 2026 is een stijlvolle mix van delicate punk en artiestieke elegantie.

IN HET KORT

De make-up bij de modeshow van Chanel voor herfst winter 2025 2026 is een stijlvolle mix van delicate punk en artiestieke elegantie, geïnspireerd op de iconische zwarte strik. De focus ligt op de ogen met een dikke zwarte streep die bij de buitenste ooghoeken uitloopt in een veerachtige waaier. De rest van het gezicht blijft natuurlijk, met een stralende huid, zachte blush, natuurlijke wenkbrauwen en lippen.

De make-up bij Chanel voor herfst-winter 2025-2026: punk met een chique twist

Make-up bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

De make-up bij Chanel tijdens de modeshow voor herfst winter 2025 2026 in Parijs is een opvallende mix van delicate punkinvloeden en moderne elegantie. De iconische, gigantische zwarte strik die rond de catwalk en het publiek was gedrapeerd, was het uitgangspunt voor de expressieve make-up-look. De focus ligt op de ogen, waar een dikke zwarte streep langs de bovenste wimpers loopt die bij de buitenste ooghoeken eindigt in een veerachtige waaier. Deze creatieve oogmake-up heeft iets artistieks en tegelijk stoers, dat prachtig aansluit bij de rest van het gezicht, dat natuurlijk is opgemaakt.

De details die de make-uplook maken

Make-up bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Een belangrijk detail in de statement oogmake-up bij Chanel voor herfst winter 2025 2026 zijn de nepwimpers die stijf staan van de zwarte mascara, waardoor het veertjes-effect er nóg uitgesprokener uitziet. Deze keuze geeft een speelse maar edgy vibe. De rest van het gezicht is opgemaakt met een ingetogen, natuurlijke basis: een stralende huid met een lichte, subtiele blush, zachte wenkbrauwen die de blik omlijsten zonder te overheersen, en natuurlijke lippen die de aandacht bij de ogen houden.

Zo maak je het veerachtige waaiertje

Make-up bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Key element in deze make-uplook is het veerachtige waaiertje bij de buitenste ooghoeken. Om dat te creëren, begin je met een dikke, zwarte streep langs de bovenste wimperrand. Bij de buitenste ooghoeken teken je korte, fijne lijntjes in een waaiervorm, met een klein precisiepenseel, variërend in lengte en hoek. Deze lijntjes moeten lijken op veertjes die dicht op elkaar liggen. Verbind deze waaier vervolgens met een dunnere lijn onder de ogen om de look compleet te maken.

Tips om deze look zelf te creëren

Make-up bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Oogmake-up: gebruik een crème- of gel-eyeliner voor de dikke zwarte streep en bouw de waaier van veertjes voorzichtig op met een fijn kwastje. Nepwimpers: kies volumineuze nepwimpers en breng meerdere lagen mascara aan voor het stugge, veerachtige effect. Huid: werk met een lichte foundation of getinte moisturizer om een natuurlijke, stralende huid te creëren. Voeg een zachte, rozerode blush toe. Wenkbrauwen: houd ze natuurlijk met een lichte wenkbrauwpoeder of clear brow gel. Lippen: kies voor een zachte nude lipstick of een balsem met subtiele glans.

Met deze combinatie straal je de creatieve elegantie uit die kenmerkend is voor de modecollectie van Chanel voor herfst winter 2025 2026. Een mix van kunst, mode en vernuft die helemaal past bij de herfst- en wintermaanden. Chanel bewijst dat punk ook een verfijnde interpretatie kan krijgen zonder aan allure in te boeten.

Make-up bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

BELANGRIJKE PUNTEN

Chanel’s make-up voor herfst winter 2025 2026 combineert punkinvloeden met elegante, natuurlijke basiselementen.

De ooglook onderscheidt zich door een dikke zwarte eyeliner die uitloopt in een veerachtige waaier bij de buitenste ooghoeken.

Volumineuze nepwimpers versterkten het veertjes-effect en geven de ogen een edgy, artistieke twist.

De rest van het gezicht is natuurlijk en subtiel gehouden: stralende huid, zachte blush, natuurlijke wenkbrauwen en lippen.

Voor de veerachtige waaier worden korte, fijne lijntjes in verschillende lengtes en hoeken met een precisiepenseel aangebracht en verbonden met een dunnere lijn onder de ogen.

Zelf maken? Gebruik een gel-eyeliner, bouw de waaier voorzichtig op en werk af met stugge nepwimpers en zachte make-up op huid en lippen.

FAQ’s

Wat was de inspiratie voor de make-up bij Chanel herfst winter 2025 2026? De look is geïnspireerd op de iconische enorme zwarte strik die de catwalk en het publiek omarmde, vertaald naar een expressieve punkachtige oogmake-up met een delicate, artistieke twist. Hoe ziet de oogmake-up eruit? De ogen zijn omlijst met een dikke zwarte lijn die bij de buitenste ooghoeken uitloopt in een veerachtige waaier van fijne lijntjes, versterkt met volumineuze, met mascara gecoate nepwimpers. Hoe kan ik het veerachtige detail bij de buitenhoek zelf maken? Teken een dikke zwarte lijn langs de bovenste wimpers, bouw bij de buitenhoek een waaier van korte, fijne lijntjes in verschillende hoeken en lengtes en verbind dit met een dunnere lijn onder de ogen. Hoe wordt de rest van het gezicht opgemaakt? Met een stralende, natuurlijke huid, zachte blush, lichte wenkbrauwen en lippen gehouden in een nude tint, zodat de aandacht bij de expressieve ogen blijft. Welke tips helpen om deze look thuis na te maken? Gebruik een gel-eyeliner voor de eyeliner, bouw de waaier met een fijn kwastje, kies voor stugge nepwimpers met veel mascara en houd de huid- en lipmake-up subtiel en natuurlijk.

Klik hier voor beautytrends voor de heren op ADVERSUS



