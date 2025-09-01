De looks van modellen off-duty lijken nonchalant maar er zit een duidelijk idee achter. Volumes spelen een belangrijke rol.

IN HET KORT

In de streetstyle looks van fashion modellen off-duty draait het vaak om volumineuze silhouetten met oversized leren jacks als key items. De jacks worden gecombineerd met relaxte broeken. Accessoires zijn minimaal maar goed gekozen, van opvallende koordkettingen tot luipaardprint ballerina’s.

Streetstyle 2025. Spelen met volumes voor die modellen look. Foto ADVERSUS

Vraag jij je ook wel eens af hoe de modellen tijdens de modeweken die nonchalante maar supertrendy looks creëren? Hun streetstyle looks bestaan meestal uit een broek, top en jack – allemaal basics – maar natuurlijk komt er meer bij kijken. We leggen je uit hoe je zelf zo’n geslaagde modellen look kunt creëren.

Modellen looks tijdens de Fashion Weeks

Streetstyle 2025. Spelen met volumes voor die modellen look. Foto Charlotte Mesman

Volumes staan centraal in de looks van deze fashion modellen off-duty die we na afloop van de modeshow voor herfst winter 2025 2026 van Uma Wang fotografeerden.

Streetstyle 2025. Spelen met volumes voor die modellen look. Model Li Rui Xue. Foto Charlotte Mesman

Key items in beide looks zijn de stoere leren jacks. Voor een klassieke look ga je voor een vintage model, zoals het bomber jack met aangerimpelde boorden van Yuanyuan Zhang, het model rechts. Kies het jack één of twee maten groter met flink lange mouwen voor die coole look. Ook het jack van Li Rui Xue is oversized met afhangende schouders. Modellen dragen vaak gedekte kleuren maar Li Rui laat zien dat je ook een kleur in een verder sobere look kunt verwerken, zonder afbreuk te doen aan die nonchalante, minimalistische mood die karakteristiek is voor fashion modellen.

Onder het jack kun je een eenvoudige zwarte top dragen. Houd je van een geklede maar boyish look, ga dan voor een overhemd. Zoals je ziet, kun je ook hier weer heel subtiel met kleur spelen.

Onder je oversized jack draag je een slouchy broek. Dat kan een spijkerbroek zijn, maar ook een bandplooibroek. Ook hier ga je voor wijd zodat je dat nonchalante I don’t give f*ck effect krijgt. Dit effect kun je nog versterken door een trui om je middel te knopen. De wol contrasteert met het leer, de lichtbruine kleur contrasteert met het turkoois van het overhemd.

Mode accessoires

Streetstyle 2025. Spelen met volumes voor die modellen look. Model Yuanyuan Zhang. Foto Charlotte Mesman

Qua modeaccessoires houd je het rustig. De modellen op onze streetstyle foto’s hebben ze tot een minimum beperkt. Yuanyuan heeft gekozen voor een groenleren koordketting, een opmerkelijk accessoire. Aan haar voeten draagt ze luipaard ballerina’s. Dit maakt deze look instant edgy. Li Rui Xue houdt het sportiever. Zij combineerde haar hoge taille spijkerbroek met zwart-witte sneakers. Let ook op de oversized suède schoudertas.

Zo creëer je zelf de look

Streetstyle 2025. Spelen met volumes voor die modellen look. Model Yuanyuan Zhang. Foto Charlotte Mesman

Kies een oversized leren jack als statement piece, in een klassieke kleur of een opvallende tint zoals rood.

Combineer het jack met een wijde, slouchy broek voor een mooie balans met het grote volume van de jas.

Draag een strakke of gestructureerde top, bijvoorbeeld een fitted blouse of shirt met een diepe halslijn, om je silhouet enigszins te stroomlijnen.

Speel met laagjes: combineer verschillende texturen zoals gebreide truien of sjaals voor meer diepte.

Voeg opvallende accessoires toe zoals een kleurrijke ketting of schoenen met print om je look af te maken.

Breng je haar glad naar achteren en ga voor weinig make-up voor een chique, high-fashion uitstraling.

Ons fashion oordeel

Li Rui Xue’s look is eigentijds en sportief maar toch edgy dankzij het gedurfde oversized roodleren jack. Yuanyuan Zhangs look laat dezelfde volumes en hetzelfde silhouet zien, maar dan met onconventionele details. De superlange broek die ruim over de platte ballerina’s valt, is cool, maar kan wat ongemakkelijk (en onhygiënisch) zijn omdat de broekspijpen over de grond slepen.

Deze off-duty modellen laten zien hoe je deze herfst en winter met volumineuze silhouetten en rijke texturen kunt spelen. Een cool leren jack is dé eyecatcher voor wie voorop wil lopen. Het verdict: een dikke thumbs up voor een look die zowel de catwalk als de straat domineert.

BELANGRIJKE PUNTEN

Een geliefde modetrend onder de modellen off-duty is oversized leren jacks met een vintage allure.

Modellen combineren deze met wijde, slouchy broeken voor een ontspannen maar modieuze vibe.

Contrast tussen strakkere tops en volumineuze outerwear zorgt voor een gebalanceerd silhouet.

Laagjes en texturen (zoals gebreide truien om de taille) voegen diepte en beweging toe.

Weinig maar impactvolle accessoires zoals een groene koordketting, luipaardprint schoenen of sportieve sneakers.

Nette, minimalistische styling van haar en make-up om de aandacht niet af te leiden van de kleding en het silhouet.

De looks zijn praktisch en hedendaags, maar relaxt met die edgy twist die streetstyle zo iconisch maakt.

Fans van nonchalante mode moeten deze combinatie van volume en details zeker proberen dit seizoen.

FAQ’s

Wat is een belangrijke modetrend in de streetstyle van FW 2025/2026? Het oversized leren jack is dé eyecatcher, gecombineerd met relaxte, wijde broeken. Hoe creëer je een geslaagde modellen look zoals op de modeweken? Door te spelen met contrast tussen strakke tops en volumineuze jacks, gecombineerd met gelaagde texturen en trendy accessoires. Welke accessoires passen bij deze stijl? Minimalistische maar opvallende accessoires zoals koordkettingen, luipaardprint ballerina’s of oversized tassen. Hoe houd je de styling modern en fris? Kies voor weinig make-up en breng je haar glad naar achteren, om zo de kleding en het silhouet optimaal te laten uitkomen. Waarom werkt deze look zo goed voor het najaar en de winter? Omdat er gespeeld wordt met warme texturen en comfortabele silhouetten die makkelijk te dragen zijn, maar tegelijk heel modieus en uniek ogen.

