Ontdek hoe je de juiste gebreide jurk kiest. Van materiaal en pasvorm tot lengte, kleur en styling: handige tips voor elke gelegenheid.

Zo vind je de gebreide jurk die bij jou past

Een gebreide jurk is al jaren een klassieker in de garderobe. Vooral in de koudere maanden is het een geliefd kledingstuk: comfortabel, warm en gemakkelijk te combineren. Van een lange jurk met col tot een fijngebreid model met V-hals of een korte jurk met opvallend patroon, er zijn veel verschillende stijlen om uit te kiezen.

Maar hoe weet je welk model bij jou past? De juiste gebreide jurk hangt niet alleen af van je persoonlijke stijl. Ook het materiaal, de pasvorm, de lengte, de kleur en het moment waarop je de jurk wilt dragen spelen een rol.

Kies eerst het juiste materiaal

Het materiaal bepaalt voor een groot deel hoe een gebreide jurk aanvoelt en hoe warm die is. Voor echte winterdagen zijn wollen en merinowollen varianten interessant. Wol houdt warmte goed vast, terwijl merinowol bekendstaat om zijn zachte en ademende eigenschappen.

Een fijngebreide jurk van bijvoorbeeld katoen, viscose of een materiaalmix voelt vaak lichter aan. Zo’n model is geschikt voor het tussenseizoen of voor binnen, wanneer een dikke winterjurk al snel te warm wordt. Een beetje stretch in het breisel kan bovendien zorgen voor extra bewegingsvrijheid.

Kijk dus niet alleen naar het uiterlijk van de jurk, maar ook naar de samenstelling van de stof en de omstandigheden waarin je dit kledingstuk wilt dragen.

Van aansluitend tot oversized

De pasvorm heeft veel invloed op de uitstraling van een gebreide jurk. Een aansluitend model volgt de lijnen van het lichaam en kan een elegante, vrouwelijke look geven. Een recht of losvallend model heeft juist een meer ontspannen uitstraling en biedt extra bewegingsvrijheid. Deze jurk is gemakkelijker in het dragen.

Een oversized trui-jurk is daarom ideaal wanneer comfort vooropstaat. Wil je toch wat meer vorm in het silhouet? Dan kun je een losse jurk combineren met een riem. Daarmee creëer je eenvoudig een taille en verandert de uitstraling van de jurk.

Let bij het passen vooral op de schouders, armen en heupen. Een gebreide jurk mag meebewegen, maar moet niet trekken wanneer je gaat zitten, lopen of je armen beweegt.

Welke lengte past bij jou?

Gebreide jurken zijn er in allerlei lengtes. Een mini-jurk geeft een speelse en moderne uitstraling en kan in de winter worden gecombineerd met een warme panty en hoge laarzen. Een midi-jurk valt rond de kuit en laat zich goed combineren. Dit model past zowel bij een casual outfit als bij een zakelijke of geklede look.

Ben je op zoek naar een vooral warme jurk, dan is een lange of enkellange jurk een interessante keuze. In combinatie met een lange mantel en laarzen krijg je een klassieke winteroutfit.

Hoewel gebreide jurken vaak met de winter worden geassocieerd, zijn ze niet uitsluitend voor koude dagen. Een mouwloos, fijngebreid model of een korte jurk kan ook prima in het voorjaar of de zomer worden gedragen.

Let op de hals en structuur

Ook details zoals de halslijn maken verschil. Een coltrui geeft een warme, klassieke winterlook, terwijl een V-hals wat luchtiger oogt. Een ronde hals is een veelzijdige middenweg die gemakkelijk met verschillende jassen en accessoires te combineren is.

Daarnaast kun je letten op de structuur van het breisel. Ribbreisels zijn elastisch en hebben een duidelijke verticale structuur. Kabelbreisels hebben meer reliëf en geven een uitgesproken winterse uitstraling. Een glad, fijn breisel staat rustiger in je gezicht en is daardoor gemakkelijk te combineren met opvallende accessoires of een jas met structuur.

Neutrale tinten of juist een opvallende kleur?

De kleur van je jurk bepaalt voor een groot deel de uitstraling van je outfit. Neutrale tinten zoals zwart, beige, bruin, grijs en donkerblauw zijn eenvoudig te combineren en passen bij vrijwel iedere garderobe. Een beige of camel gebreide jurk krijgt bijvoorbeeld een klassieke uitstraling met een wollen mantel en leren laarzen.

Wie liever wat meer kleur draagt, kan kiezen voor groen, blauw, rood of een jurk met een opvallend dessin. Een kleurrijke gebreide jurk of een mooi patroon kan op zichzelf al een blikvanger zijn. Houd de rest van de outfit dan wat rustiger of laat een kleur uit de jurk terugkomen in je accessoires.

Denk bij het kiezen van een kleur ook aan wat je al in de kast hebt hangen. Een jurk die goed past bij je favoriete jas, schoenen en tas zal je waarschijnlijk sneller dragen.

Zo combineer je een gebreide jurk

Een gebreide jurk hoeft helemaal niet moeilijk te stylen zijn. Met een paar andere kledingstukken en accessoires kun je dezelfde jurk voor verschillende gelegenheden gebruiken.

Voor kantoor: kies bijvoorbeeld een fijngebreide jurk met een getailleerde blazer, loafers en een riem. Een paar verfijnde sieraden maken de outfit compleet.

Voor een casual dag: combineer een gebreide jurk met een spijkerjasje, sneakers en een crossbodytas. Vooral een korter of midi-model werkt goed voor deze ontspannen combinatie.

Voor een avond uit: een aansluitende mini- of midi-jurk krijgt een feestelijke uitstraling met hakken, opvallende sieraden en een kleine tas. Een zwarte blazer kan voor extra warmte zorgen.

Voor een winterse look: draag een langere jurk met kniehoge of hoge laarzen en een wollen mantel. Een riem over de jas of jurk kan extra vorm aan de outfit geven.

Voor het tussenseizoen: kies een mouwloos of fijngebreid model en combineer dit met een licht jasje of blazer. Zo kan een gebreide jurk ook buiten de winter onderdeel zijn van je garderobe.

Denk aan laagjes

Een van de grootste voordelen van een gebreide jurk is dat je er gemakkelijk laagjes mee kunt maken. Draag onder een mouwloos model bijvoorbeeld een dunne coltrui of blouse. Over een jurk kun je een blazer, leren jas, spijkerjasje of lange mantel aantrekken.

Let wel op de dikte van de verschillende lagen. Een dikke kabeljurk onder een nauwsluitende jas kan snel oncomfortabel worden. Bij een grof breisel werkt een ruimere jas vaak beter, terwijl een fijngebreide jurk gemakkelijk onder verschillende jassen past.

Vergeet het onderhoud niet

Een gebreide jurk kan lang mooi blijven als je er zorgvuldig mee omgaat. Controleer altijd het waslabel, zeker bij wollen of delicate materialen. Sommige breisels kunnen beter met de hand of op een speciaal programma worden gewassen.

Laat een zware gebreide jurk bij voorkeur liggend drogen. Door het gewicht kan het materiaal uitrekken wanneer je de jurk langdurig aan een hanger laat hangen. Ook kan het verstandig zijn om een kledingroller of pluizentondeuse te gebruiken wanneer het materiaal na verloop van tijd gaat pillen.

De juiste jurk is vooral een jurk die je vaak draagt

Er is geen universeel perfecte gebreide jurk. De beste keuze hangt af van je persoonlijke stijl, je lichaamsvorm en de rest van je garderobe.

Kijk daarom verder dan alleen de trend van het moment. Vraag jezelf af of de stof prettig aanvoelt, of je voldoende kunt bewegen en of je de jurk op verschillende manieren kunt combineren.