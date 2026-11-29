Feestkleding tijdens de feestdagen? Ontdek de ongeschreven stijlregels: van glitter en glamour tot wat wel en liever niet kan.

Tijdens de feestdagen mag je schitteren, maar stem je kledingkeuze wel af op de gelegenheid. Houd je aan de ongeschreven stijlregels.

De feestdagen zijn hét moment om eens wat meer uit te pakken met je kleding. Fluweel, pailletten, glanzende stoffen, fonkelende sieraden en misschien zelfs een lange avondjurk: het mag allemaal. Maar mag je tijdens Kerstmis en oud en nieuw ook echt alles aantrekken wat je wilt? Niet helemaal. Ook voor feestkleding bestaan er ongeschreven regels. Met deze etiquette voor de feestdagen zie je er feestelijk én stijlvol uit, zonder een modeflater te begaan.

1. De gastheer of gastvrouw bepaalt de dresscode

De eerste en belangrijkste regel: stem je kleding af op de uitnodiging en de mensen bij wie je te gast bent. De gastheer of gastvrouw bepaalt de sfeer én daarom ook de kledingstijl. Is het een informele kerstviering met familie, een uitgebreid kerstdiner of een feestelijke avond waarvoor iedereen zich mooi aankleedt? Richt je daarnaar.

Staat er een dresscode op de uitnodiging? Neem die dan serieus. Black tie, cocktail of feestelijk chic zijn niet zomaar suggesties. Je hoeft je niet letterlijk aan een uniform te houden, maar het is wel de bedoeling dat je de gevraagde kledingstijl respecteert.

Twijfel je? Vraag gerust wat de bedoeling is. Het is helemaal niet vreemd om even te informeren of er een bepaalde dresscode geldt. Beter dat dan als enige in een avondjurk verschijnen terwijl de rest in een spijkerbroek aan tafel zit. Andersom geldt natuurlijk hetzelfde.

2. Kleed je naar de gelegenheid

Niet iedere feestelijke gelegenheid vraagt om dezelfde outfit. Een grappige kersttrui met ingebouwde kerstverlichting is misschien fantastisch voor een potje Scrabble bij de open haard, maar minder geschikt voor een chic kerstdiner of een kerstborrel op het werk.

Ook bij zakelijke kerstfeesten en nieuwjaarsrecepties is enige terughoudendheid op zijn plaats. Je mag best iets feestelijkers aantrekken dan je gebruikelijke werkkleding, maar houd het professioneel. Een supersexy jurkje dat weinig aan de verbeelding overlaat, is misschien geschikt voor een avondje uit met vriendinnen, maar niet per se voor het kerstfeest met collega’s en je leidinggevende. Kies liever voor een elegante snit, een mooie stof en een feestelijk accent.

Ook de lengte en snit van je kleding verdienen aandacht. Een jurk die bij het staan prachtig valt, kan tijdens het zitten ineens een stuk korter worden. En een diep decolleté dat tijdens het dansen of bukken voortdurend verschuift, kan behoorlijk ongemakkelijk zijn. Je wilt tijdens een feest niet steeds aan je kleding hoeven trekken.

3. Wat maakt een outfit eigenlijk feestelijk?

Feestkleding hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het verschil zit vaak in de materialen, de details en de afwerking. Waar je bij je dagelijkse kleding misschien kiest voor katoen, denim en eenvoudige basics, mag je tijdens de feestdagen best wat meer glamour toevoegen.

Denk aan:

Fluweel: een van de mooiste materialen voor de winter die we vaak in de schitterendste kleuren tegenkomen. Een fluwelen jurk, blazer of broek geeft je outfit direct een rijke, feestelijke uitstraling. Denk aan klassiekers als bordeauxrood en donkerblauw, maar ook aan fuchsia en helrood.

een van de mooiste materialen voor de winter die we vaak in de schitterendste kleuren tegenkomen. Een fluwelen jurk, blazer of broek geeft je outfit direct een rijke, feestelijke uitstraling. Denk aan klassiekers als bordeauxrood en donkerblauw, maar ook aan fuchsia en helrood. Pailletten: ideaal om wat extra fonkeling toe te voegen. Je kunt kiezen voor een complete paillettenjurk, maar ook een rok of top met glitters combineren met een rustige basic.

ideaal om wat extra fonkeling toe te voegen. Je kunt kiezen voor een complete paillettenjurk, maar ook een rok of top met glitters combineren met een rustige basic. Satijn en zijde: stoffen met een mooie glans die zelfs een eenvoudige jurk of blouse een feestelijk karakter geven.

stoffen met een mooie glans die zelfs een eenvoudige jurk of blouse een feestelijk karakter geven. Metallic details: goud, zilver en brons doen het uitstekend tijdens de feestdagen. Denk aan een glanzende rok, metallic schoenen of een gouden tas.

goud, zilver en brons doen het uitstekend tijdens de feestdagen. Denk aan een glanzende rok, metallic schoenen of een gouden tas. Kant en transparante details: geven een outfit iets verfijnds en feestelijks, zonder dat je meteen voor een uitgesproken avondjurk hoeft te kiezen.

geven een outfit iets verfijnds en feestelijks, zonder dat je meteen voor een uitgesproken avondjurk hoeft te kiezen. Sieraden en accessoires: een opvallende oorbel, een mooie broche, een glanzende clutch of een bijzondere ketting kan een eenvoudige outfit helemaal veranderen.

Je hoeft overigens niet al deze elementen tegelijk te dragen. Pailletten, glitters, metallic details, opvallende sieraden en hoge hakken kunnen allemaal prachtig zijn, maar combineer niet automatisch alle blikvangers. Kies één of twee elementen die de aandacht trekken en houd de rest rustiger. Juist de combinatie van een ingetogen basis met een feestelijk accent levert vaak een bijzonder stijlvolle look op.

4. Rood met Kerstmis: een klassieker met karakter

Rood is misschien wel de meest voor de hand liggende kleur voor Kerstmis. Het is feestelijk, warm en opvallend. Een rode jurk, een rode satijnen blouse of een rood fluwelen jasje past prachtig bij de gelegenheid.

Wil je voorkomen dat je outfit te veel op een kerstdecoratie gaat lijken? Combineer rood dan met neutrale tinten zoals zwart, crème, grijs of chocoladebruin. Ook een volledig rode outfit kan heel stijlvol zijn. Kies in dat geval voor mooie materialen en een elegante snit.

Een combinatie van felrood en kerstboomgroen is wat minder vanzelfsprekend. Het kan al snel een uitgesproken kerstkostuum worden. Wie van kleur houdt, kan beter kiezen voor één van beide tinten als hoofdkleur.

5. Mag je tijdens de feestdagen helemaal in het zwart?

Absoluut! Zwart is misschien niet de eerste kleur waaraan je denkt bij Kerstmis, maar een zwarte outfit kan juist bijzonder chic zijn. Denk aan een lange zwarte fluwelen jurk, een elegante zwarte jumpsuit of een mooi gesneden pantalon met een feestelijke top.

Het geheim van een geslaagde total black look zit in de verschillende materialen en structuren. Combineer bijvoorbeeld mat zwart met glanzend satijn, transparant kant of fluweel. Voeg daar gouden of zilveren sieraden, opvallende schoenen of een feestelijke tas aan toe. Zo krijgt zwart voldoende diepte en uitstraling en voorkom je dat je outfit te veel op je dagelijkse werkkleding lijkt.

Kortom: zwart mag, als je er maar iets feestelijks bijhaalt.

6. Houd rekening met de andere gasten

Bij feestelijke kleding mag je best een beetje uitpakken, maar probeer wel rekening te houden met de gelegenheid en de andere gasten. Ben je uitgenodigd voor een informeel familiediner, dan hoef je niet per se in een spectaculaire avondjurk te verschijnen. En bij een chic feest is het juist leuk als iedereen een beetje moeite heeft gedaan.

Ook geldt: trek niet gedachteloos de meest opvallende outfit uit je kast. Het is prima om indruk te maken met je kleding, maar probeer niet alle aandacht naar jezelf toe te trekken. Je mag gerust uitpakken met glitter en glamour, maar steek de gastvrouw niet naar de kroon. Stijlvol gekleed gaan betekent ook aanvoelen wat een gelegenheid vraagt.

7. Vergeet je jas, schoenen en accessoires niet

Je feestoutfit houdt niet op bij de voordeur. Denk ook na over je jas, schoenen en tas. Een prachtige avondjurk kan behoorlijk aan uitstraling verliezen onder een doorleefde winterjas. Kies daarom een jas, mantel, cape of feestelijke faux-fur jas die bij je outfit past.

En houd rekening met de omstandigheden. Een paar prachtige hoge hakken zijn leuk, maar niet als je op een winterse avond nauwelijks van de auto naar de voordeur kunt lopen. Zorg dat je schoenen geschikt zijn voor de gelegenheid en het weer. Elegantie hoeft niet ten koste te gaan van comfort.

8. Verzorging hoort ook bij een feestelijke uitstraling

Een stijlvolle feestlook zit niet alleen in je kleding. Ook je kapsel, make-up en verzorgde handen dragen bij aan het totaalplaatje. Dat betekent niet dat je uren voor de spiegel moet staan. Een mooi gestyled kapsel, een verzorgde manicure of een feestelijke lipstick kan al een groot verschil maken.

Neem bovendien de tijd om je outfit vooraf te passen. Zit alles goed? Kun je comfortabel zitten en bewegen? Is je jurk niet te kort wanneer je gaat zitten? En heb je de juiste lingerie en panty’s in huis? Het zijn misschien geen spectaculaire details, maar ze maken wel degelijk verschil.

De belangrijkste regel? Kleed je feestelijk, maar blijf jezelf. De mooiste feestoutfit is niet noodzakelijk de meest opvallende of de duurste. Het is de outfit waarin je je prettig voelt, die past bij de gelegenheid en waarin je laat zien dat je aandacht aan je verschijning hebt besteed.

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