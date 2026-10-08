Ontdek de 5 belangrijkste sieradentrends voor zomer 2027: van ornamentele oorbellen en statement kettingen tot fijne kettingen, parels en opvallende armbanden.

Sieradentrends 2027: dit zijn de 5 trends die overal opduiken

De modeweken voor lente zomer 2027 zijn voorbij en de eerste voorzichtige conclusies mogen worden getrokken. Er waait een frisse wind door de modecollecties. Het mag allemaal weer wat meer zijn. More is more. Na het minimalisme van de afgelopen jaren zet de maximalistische trend die we deze winter al zien opkomen door. Dat geldt ook voor de sieradentrends voor 2027. Van uitbundige oorbellen en rijkelijk versierde kettingen tot fijne, geraffineerde sieraden: dit zijn de vijf belangrijkste trends.

1. Ornamentele oorbellen

Een van de opvallendste sieradentrends voor zomer 2027 is die van de ornamentele oorbellen. Groot, rijk versierd en met veel aandacht voor details. Parels, strass, kralen en andere decoratieve elementen worden samengebracht in oorbellen die bijna kleine kunstwerkjes lijken.

Ook de lengte speelt een belangrijke rol. Oorbellen mogen ver voorbij de kaaklijn komen en soms zelfs tot op de schouders reiken. Daarnaast zien we grote oorbellen die de oorschelp gedeeltelijk bedekken. Een andere variant is de monobell: slechts één opvallende oorbel, terwijl het andere oor bloot blijft.

Bij Valentino zagen we bijvoorbeeld grote oorbellen waarin strass en parels samenkomen, terwijl Chloé verschillende oversized en rijk gedecoreerde en soms lange modellen liet zien. Het resultaat is in alle gevallen hetzelfde: de oorbel is niet langer een bescheiden accessoire, maar een blikvanger die de hele look kan bepalen.

2. Statement kettingen: hoe meer, hoe beter

Ook rond de hals gaat het er in de zomer van 2027 allesbehalve minimalistisch aan toe. Hoe meer, hoe beter lijkt het motto. Meerdere kettingen worden bij elkaar gedragen en verschillende materialen, lengtes en details worden zonder schroom gecombineerd. De term neckmess vat deze trend perfect samen.

Denk aan lagen van parels, munten, strass, kralen en bedels, waarbij het geheel overvloedig aandoet. Maar ook zware kettingen met grote gekleurde stenen en sculpturale, oversized exemplaren passen binnen deze trend. Soms zijn het zelfs echte pronkstukken, ware goudkleurige schatten zoals je die in musea onder glas zou kunnen zien. Het dramagehalte mag hoog zijn.

Bij Dolce & Gabbana zagen we bijvoorbeeld rijk gedetailleerde lagen, terwijl Gucci uitpakte met zware, lange kettingen en grote stenen. Schiaparelli liet zien hoe een oversized, sculpturale ketting bijna als een kunstobject kan functioneren.

3. Verfijnde dunne kettingen

Tegenover al dat sieradengeweld staat een duidelijke tegentrend: fijne, dunne kettingen. Vaak goudkleurig en voorzien van een klein, lief detail. Dit soort kettingen komen we niet alleen op de catwalks voor lente zomer 2027 tegen maar ook in de sieradencollecties voor het komende seizoen, zoals de kettingen van Christ. Juist doordat ze zo verfijnd zijn, kunnen ze heel persoonlijk worden gedragen.

Ook hier wordt gespeeld met verschillende lengtes en vormen. Je kunt meerdere fijne kettingen combineren, maar één enkele streng – lang of kort – werkt net zo goed. Sommige kettingen zijn bovendien niet helemaal gesloten maar bungelen als een los eind over de kleding, waardoor ze een meer nonchalante en asymmetrische uitstraling krijgen.

Bij Celine zagen we fijne goudkleurige kettingen met kleine bedels, terwijl Dior verschillende dunne kettingen met pareltjes en strass combineerde. Hier zagen we in het bijzonder ook kettingen met een ‘los eind’. Ook symbolische hangers keren terug. Zo zagen we lange, fijne kettingen met een kruisje dat doet denken aan de Madonna-look uit de jaren tachtig. Andere exemplaren krijgen juist een zomerse uitstraling met beachy bedels, koraalrode details of tandvormige hangers.

4. Parels, maar dan anders

Parels zijn allesbehalve nieuw, maar voor zomer 2027 krijgen ze een nieuwe interpretatie. De klassieke parelketting maakt plaats voor onregelmatige vormen, onverwachte kleuren, verschillende formaten en combinaties met andere materialen.

De parel mag daardoor minder perfect en juist wat organischer ogen. Lange snoeren worden losjes gecombineerd of krijgen een meer nonchalante, ook hier bijna beachy uitstraling. Ook grotere, grillig gevormde parels geven de sieraden een modernere uitstraling.

Chanel liet bijvoorbeeld zien hoe je met onregelmatige parels een heel andere richting kunt inslaan dan met de traditionele, uniforme parelketting. De boodschap is duidelijk: parels blijven, maar het klassieke beeld van de keurige parel is aan het veranderen.

5. Arm cuffs en de ‘armmess’

Ook de polsen en onderarmen worden deze zomer nadrukkelijk versierd. Brede cuffs zijn een belangrijke trend, maar ook smalle armbanden blijven relevant. Goudkleurige exemplaren kunnen worden gecombineerd met grote stenen, terwijl grafische zwarte armbanden een strakkere uitstraling geven.

Daarnaast zien we steeds meer armbanden bij elkaar. Waar we inmiddels gewend zijn aan de neckmess, ontstaat voor de armen een vergelijkbaar ‘mess’-idee. Meerdere armbanden in verschillende stijlen worden tegelijk gedragen, soms vier of vijf per arm. Gekleurde stenen, klassieke bangles, kralen en andere opvallende details worden zonder al te veel regels met elkaar gecombineerd.

Kortom, sieraden hoeven niet langer op de achtergrond te blijven. Of je nu kiest voor één indrukwekkende cuff, een paar verfijnde kettingen of een complete neckmess: persoonlijkheid en expressie zijn sleutelwoorden.