Badkamertrends 2027: deze spiegels en badkamermeubels gaan we zien

De badkamer wordt steeds meer een plek om tot rust te komen. Koude, minimalistische interieurs begonnen de afgelopen jaren plaats te maken voor warmere kleuren, natuurlijke materialen en zachte, organische vormen. Deze trend zal zich naar alle waarschijnlijkheid ook in 2027 voortzetten. Badkamermeubels en badkamerspiegels spelen daarin een belangrijke rol. Ze zijn niet alleen functioneel, maar bepalen voor een groot deel de uitstraling van de ruimte. Van meubels in warm hout tot spiegels met ronde vormen en geïntegreerde verlichting: dit zijn de trends die je badkamer een eigentijdse uitstraling geven. We vertellen je meer over de mooiste badkamermeubels voor een moderne uitstraling.

Badkamermeubels: warm hout en zachte vormen

Een van de opvallendste badkamertrends is de terugkeer van natuurlijke materialen en warme kleuren. Denk aan badkamermeubels in eiken- of notenhout, met een zichtbare houtstructuur en een matte afwerking. Ze geven de badkamer een rustige, bijna wellnessachtige uitstraling. Ook zandkleuren, beige, taupe en crème winnen terrein. Deze tinten vormen een zachter alternatief voor het koele wit dat jarenlang de boventoon voerde.

Daarnaast worden de vormen vriendelijker. Rechte lijnen en hoekige ontwerpen maken steeds vaker plaats voor afgeronde hoeken, vloeiende contouren en ovale waskommen. Dat hoeft niet te betekenen dat je badkamermeubel volledig rond moet zijn. Ook een rechthoekig meubel met subtiel afgeronde hoeken sluit aan bij deze trend.

Wie wat meer kleur wil, kan kiezen voor saliegroen, olijfgroen of een zachte bruintint. In combinatie met hout, natuursteen of een wastafel in een matte afwerking ontstaat een harmonieus geheel. Het idee is om materialen en kleuren op elkaar af te stemmen, zonder dat alles precies hetzelfde hoeft te zijn.

Zwevend of staand badkamermeubel: wat past bij jouw badkamer?

Bij het kiezen van een badkamermeubel speelt niet alleen het uiterlijk een rol. Ook de manier waarop het meubel wordt geplaatst, maakt verschil. Een zwevend badkamermeubel hangt aan de muur, waardoor de vloer eronder vrij blijft. Dat geeft de badkamer een ruimtelijker gevoel en maakt schoonmaken gemakkelijker: je kunt eenvoudig onder het meubel stofzuigen en dweilen.

Vooral in een kleine badkamer is dat een voordeel. Doordat de vloer doorloopt onder het meubel, lijkt het vertrek groter. Een zwevend model past bovendien goed bij de moderne, lichte uitstraling die momenteel populair is.

Een staand badkamermeubel rust daarentegen op de vloer, eventueel op slanke poten. Het heeft vaak een wat steviger, klassieker of meer meubelachtig karakter. Dat kan mooi zijn in een landelijke badkamer of een interieur met warme, traditionele elementen.

Denk bij de keuze ook aan de opbergruimte. Brede laden zijn praktisch voor dagelijkse toiletartikelen, terwijl een hoge badkamerkast extra plaats biedt voor handdoeken en beautyproducten. In een compacte badkamer kan een smal meubel met een goed ingedeelde lade al veel verschil maken.

Badkamerspiegels: van functioneel naar echte blikvanger

De spiegel boven de wastafel is veel meer dan een praktisch hulpmiddel. Het is iets dat de hele sfeer van je badkamer kan beïnvloeden en dat luxe vijfsterrengevoel kan creëren.

Ronde en ovale badkamerspiegels passen uitstekend bij de trend van zachte vormen. Ze doorbreken de rechte lijnen van tegels en badkamermeubels en geven het interieur een vriendelijker karakter. Ook rechthoekige spiegels blijven populair, vooral in uitvoeringen met afgeronde hoeken. Zo combineer je een strakke vorm met een zachtere uitstraling. Heel mooi zijn ook spiegels met organische vormen, zoals we die tegenwoordig veel tegenkomen. Voorbeelden daarvan zijn de stijlvolle X²O spiegels die soms zelfs aan een druppel water doen denken.

Bij de omlijsting zien we dezelfde voorkeur voor natuurlijke materialen en warme tinten. Een spiegel met een houten kader sluit mooi aan bij een badkamermeubel in eikenhout of notelaar. Een dunne zwarte rand zorgt juist voor contrast en geeft een moderne of industriële badkamer wat meer definitie. Wil je het rustig houden, dan kan je kiezen voor een spiegel zonder zichtbaar kader.

Ook het formaat verdient aandacht. Een brede spiegel boven een dubbel wastafelmeubel versterkt het gevoel van ruimte en vormt een mooi tegenwicht voor het meubel eronder. In een kleine badkamer kan een grote spiegel eveneens wonderen doen: hij weerkaatst het licht en laat de ruimte optisch groter lijken.

Spiegelverlichting en spiegelkasten: praktisch én sfeervol

Een andere ontwikkeling is de combinatie van spiegel en verlichting. Badkamerspiegels met geïntegreerde ledverlichting zorgen voor een gelijkmatige lichtverdeling en geven het interieur een moderne uitstraling. Dat is niet alleen mooi, maar ook handig bij dagelijkse routines zoals scheren en opmaken. Kies bij voorkeur voor verlichting die voldoende licht geeft zonder harde schaduwen. Een afzonderlijke, dimbare lichtbron kan daarnaast zorgen voor een zachtere sfeer.

Ook de spiegelkast blijft een mooie oplossing. Achter de spiegeldeuren kun je verzorgingsproducten en andere kleine benodigdheden uit het zicht opbergen. Dat helpt om het wastafelblad opgeruimd te houden, wat goed past bij de wellness-uitstraling van de huidige badkamertrends. In een kleine badkamer is dit vaak een praktische keuze, omdat je twee functies combineert zonder extra wandruimte in te nemen.

Een verwarmde spiegel met anticondensfunctie is eveneens het overwegen waard. Zo blijft het spiegeloppervlak na het douchen beter bruikbaar, zonder dat je het eerst hoeft droog te vegen.

De badkamertrends van 2027 draaien uiteindelijk om de balans tussen uitstraling en gebruiksgemak. Met een zwevend meubel, warme houttinten en een spiegel met zachte vormen geef je de ruimte een eigentijdse twist. Goede verlichting en voldoende opbergruimte maken het geheel compleet. Zo ontstaat een badkamer die niet alleen mooi is, maar ook prettig werkt in het dagelijks leven.