Voorhoofdsrimpels na je 50e? Met deze tips voor huidverzorging, make-up en kapsels maak je ze minder zichtbaar en ziet je gezicht er frisser uit.

Voorhoofdsrimpels na je 50e: met deze tips vallen ze minder op

Voorhoofdsrimpels kunnen met de jaren steeds zichtbaarder worden. Dat is normaal en geldt voor iedereen. Feit blijft dat ze je gezicht een strengere of vermoeide uitstraling kunnen geven, ook als je je helemaal niet zo voelt. Helemaal voorkomen dat rimpels ontstaan, is moeilijk. Maar je kunt er wel iets aan doen. Met de juiste huidverzorging kun je de rimpels verzachten en met make-up en zelfs een ander kapsel kun je de aandacht verleggen.

Hoe ontstaan voorhoofdsrimpels?

Voorhoofdsrimpels ontstaan door een combinatie van natuurlijke veroudering, herhaalde gezichtsbewegingen en invloeden van buitenaf. Naarmate je ouder wordt, verandert de structuur van je huid. De aanmaak van collageen en elastine neemt af, waardoor de huid geleidelijk aan stevigheid en elasticiteit verliest. Ook wordt de huid vaak droger en dunner.

Dat merk je onder meer aan horizontale lijnen op je voorhoofd. Die ontstaan doordat je de voorhoofdspier telkens aanspant wanneer je bijvoorbeeld je wenkbrauwen optrekt. In jongere jaren verdwijnen zulke lijnen meestal weer zodra je je gezicht ontspant. Met het ouder worden kunnen ze ook zichtbaar blijven wanneer je je gezicht niet beweegt.

De verticale fronsrimpel tussen de wenkbrauwen heeft een vergelijkbare oorzaak. Deze ontstaat door het herhaaldelijk aanspannen van de spieren waarmee je je wenkbrauwen naar elkaar toe trekt.

Daarnaast spelen verschillende andere factoren een rol:

Zonlicht: uv-straling beschadigt collageen- en elastinevezels en versnelt huidveroudering.

uv-straling beschadigt collageen- en elastinevezels en versnelt huidveroudering. Roken: roken draagt bij aan huidveroudering en kan de huidstructuur aantasten.

roken draagt bij aan huidveroudering en kan de huidstructuur aantasten. Genetische aanleg: erfelijkheid beïnvloedt onder meer hoe je huid veroudert en wanneer rimpels zichtbaar worden.

erfelijkheid beïnvloedt onder meer hoe je huid veroudert en wanneer rimpels zichtbaar worden. Droogte: een vochtarme huid kan fijne lijntjes duidelijker laten uitkomen, al veroorzaakt een gebrek aan vocht niet op zichzelf alle voorhoofdsrimpels.

een vochtarme huid kan fijne lijntjes duidelijker laten uitkomen, al veroorzaakt een gebrek aan vocht niet op zichzelf alle voorhoofdsrimpels. Herhaalde gezichtsuitdrukkingen: regelmatig fronsen of je wenkbrauwen optrekken kan bestaande lijnen op termijn meer zichtbaar maken.

Hoe kun je voorhoofdsrimpels uitstellen of beperken?

We zeiden het al: voorhoofdsrimpels kun je op den duur niet voorkomen. Maar je kunt ze wel uitstellen en beperken.

1. Probeer niet voortdurend te fronsen

Het klinkt eenvoudiger dan het is, maar let eens op hoe vaak je onbewust je wenkbrauwen optrekt of fronst. Wanneer je geconcentreerd leest, naar een scherm kijkt of je ergert, span je mogelijk je voorhoofdspieren aan zonder dat je het merkt. Door deze bewegingen regelmatig te herhalen, kunnen expressielijntjes op den duur duidelijker zichtbaar worden.

Je hoeft natuurlijk niet voortdurend op je gezichtsuitdrukking te letten. Het is ook niet nodig om je gezicht krampachtig ontspannen te houden. Probeer je er alleen bewust van te worden wanneer je fronst zonder dat daar een reden voor is. Ontspan je wenkbrauwen en laat je voorhoofd weer los.

Merk je dat je vaak fronst wanneer je leest of naar iets in de verte kijkt? Dan kan het verstandig zijn om je ogen te laten controleren. Soms knijp je je ogen samen of trek je je wenkbrauwen op omdat je niet goed ziet.

2. Draag altijd een zonnebril bij fel licht

Een zonnebril is niet alleen een accessoire, maar ook een goede aanvulling op je dagelijkse zonbescherming. Bij fel zonlicht knijpen we vaak onbewust onze ogen samen. Daarbij kunnen we ook de spieren rond de ogen en op het voorhoofd aanspannen. Door een zonnebril te dragen, hoef je minder met je ogen te knijpen en beperk je die herhaalde spierbewegingen.

Kies een zonnebril met 100% uv-bescherming (UV400). Donkere glazen bieden namelijk niet automatisch een betere bescherming tegen uv-straling. Een model dat voldoende bescherming biedt en goed aansluit, helpt bovendien om de gevoelige huid rond je ogen tegen zonlicht te beschermen.

Draag je vooral een zonnebril wanneer je buiten bent, bijvoorbeeld tijdens het wandelen, autorijden of op een terras? Maak er dan een gewoonte van om hem ook op zonnige dagen te dragen wanneer de zon niet recht in je gezicht schijnt.

3. Bescherm je huid iedere dag tegen de zon

Zonbescherming is een van de belangrijkste maatregelen tegen vroegtijdige huidveroudering. Gebruik dagelijks een breedspectrumzonnebrandcrème met minimaal SPF 30, ook wanneer het bewolkt is. Kies bij voorkeur SPF 50 als je veel buiten bent of in een zonnig klimaat verblijft.

Vergeet je voorhoofd, de haargrens en de huid tussen je wenkbrauwen niet. Een hoed met een brede rand biedt extra bescherming.

4. Houd je huid goed gehydrateerd

Een goede moisturizer maakt fijne lijntjes die samenhangen met droogte tijdelijk minder zichtbaar. Naarmate de huid ouder wordt, kan ze meer behoefte krijgen aan een voedende crème.

Ingrediënten die je kunt overwegen, zijn:

Hyaluronzuur: helpt vocht in de huid vast te houden.

helpt vocht in de huid vast te houden. Glycerine: trekt vocht aan en ondersteunt de hydratatie.

trekt vocht aan en ondersteunt de hydratatie. Ceramiden: helpen de huidbarrière te versterken.

helpen de huidbarrière te versterken. Niacinamide: kan de huidbarrière ondersteunen en de huidtextuur verbeteren.

Je hoeft niet per se een aparte antirimpelcrème voor je voorhoofd te kopen. Een goed verdraagbare moisturizer die bij je huidtype past, is een prima basis.

5. Overweeg retinol

Retinol is een vorm van vitamine A die bij langdurig gebruik fijne lijntjes kan helpen verminderen. Begin met een lage concentratie en bouw het gebruik geleidelijk op, afhankelijk van hoe je huid reageert. Combineer retinol met een goede moisturizer en dagelijkse zonbescherming. Meer weten? Lees ook ons artikel over retinol en de werking ervan.

6. Vermijd roken en wees voorzichtig met agressieve behandelingen

Roken versnelt huidveroudering. Ook overmatig exfoliëren, te veel actieve ingrediënten combineren of producten gebruiken die de huid irriteren, kan je huidbarrière beschadigen.

Meer producten gebruiken betekent niet altijd een beter resultaat. Een eenvoudige routine die je consequent volhoudt, is vaak een betere keuze. Skin streaming, minder producten, is bovendien ook de tendens in de beautywereld (en niet voor niets!).

Voorhoofdsrimpels minder zichtbaar maken met make-up

Make-up kan voorhoofdsrimpels optisch verzachten, maar de verkeerde textuur kan ze juist benadrukken. Vooral wanneer de huid droger wordt, is het belangrijk om producten te kiezen die soepel meebewegen met de huid.

1. Begin met een goed gehydrateerde huid

Breng vóór je make-up een moisturizer aan en geef die even de tijd om in te trekken. Wanneer je huid droog aanvoelt, kan foundation zich gemakkelijker ophopen in fijne lijntjes.

Een gladde basis begint dus niet noodzakelijk met een primer, maar met een huid die voldoende gehydrateerd is.

2. Kies een lichte foundation

Een dikke laag foundation maakt voorhoofdsrimpels niet onzichtbaar. Integendeel: het product kan zich gedurende de dag in de lijntjes verzamelen, waardoor ze sterker opvallen.

Kies liever een lichte, vloeibare foundation of een getinte moisturizer met een natuurlijke, satijnen finish. Breng een dunne laag aan en werk met kleine hoeveelheden. Je kunt plaatselijk extra dekking toevoegen waar je die nodig hebt.

Een zeer matte foundation kan droge huidzones extra accentueren. Een lichte, natuurlijke glans laat de huid vaak frisser ogen, zonder dat je voor een uitgesproken glanzend product hoeft te kiezen. Meer over het opmaken van de oudere huid, kun je lezen in onze complete make-up gids voor de rijpere huid.

3. Gebruik niet te veel poeder op je voorhoofd

Poeder helpt om glans te verminderen en make-up op zijn plaats te houden. Maar wanneer je veel poeder aanbrengt, kan het zich in de lijntjes ophopen en de huid droger laten lijken.

Gebruik daarom een kleine hoeveelheid fijn, los poeder, bij voorkeur alleen op de zones waar je echt glanst. Je hoeft niet je hele voorhoofd af te poederen.

4. Wees voorzichtig met een glanzende highlighter

Een lichte glans kan de huid een frisse uitstraling geven, maar een opvallende highlighter op het voorhoofd kan de aandacht juist naar de huidtextuur trekken. Gebruik glanzende producten daarom spaarzaam en vermijd een uitgesproken metallic finish op zones met diepe lijnen.

5. Laat je wenkbrauwen natuurlijk spreken

Ook je wenkbrauwen beïnvloeden hoe je voorhoofd en de ruimte tussen je wenkbrauwen eruitzien. Te donker aangezette of scherp getekende wenkbrauwen kunnen je gezicht harder maken. Lees meer over het opmaken van je wenkbrauwen en de wenkbrauwen bij grijs. Onthoud: mooie en zorgvuldig opgemaakte wenkbrauwen leiden de aandacht van voorhoofdsrimpels af. Ga daarom voor opvallend mooie wenkbrauwen!

Welke kapsels laten voorhoofdsrimpels minder opvallen?

Een kapsel kan de aandacht verleggen en de verhoudingen van je gezicht veranderen. Het maakt voorhoofdsrimpels natuurlijk niet daadwerkelijk minder diep, maar kan ze wel camoufleren.

1. Kies voor een luchtige pony

Een pony is een voor de hand liggende optie wanneer je horizontale voorhoofdsrimpels minder wilt laten opvallen. Je hoeft daarvoor niet meteen voor een zware, rechte pony te kiezen.

Een luchtige pony met wat beweging of een langere, opzij vallende pony kan het voorhoofd gedeeltelijk bedekken zonder dat het kapsel te massief wordt. Zeker bij dunner wordend haar is het verstandig om rekening te houden met de hoeveelheid haar die nodig is voor een volle pony.

Laat je kapper kijken naar je haarstructuur, de vorm van je gezicht en de natuurlijke beweging van je haar. Een pony die goed valt zonder veel stylingwerk, is meestal de meest praktische keuze.

2. Probeer een lok die het gezicht omlijst

Wil je geen volledige pony, dan kunnen langere lokken een alternatief zijn. Ze omlijsten het gezicht en verzachten de overgang tussen het voorhoofd en de slapen.

Een zijscheiding met een soepel vallende lok kan bovendien de aandacht naar je ogen en jukbeenderen trekken. Dit is een goede optie als je graag je voorhoofd zichtbaar houdt, maar je gelaatstrekken wilt verzachten.

3. Vermijd een te strak naar achteren getrokken kapsel als je je voorhoofd wilt verzachten

Een strakke paardenstaart, een gladde knot of een kapsel waarbij al het haar glad naar achteren wordt gekamd, laat het volledige voorhoofd zien. Daardoor kunnen de lijnen meer opvallen, al verschilt dat per gezicht en per persoon.

Draag je je haar graag opgestoken, probeer dan eens een lossere variant met wat natuurlijke beweging rond de slapen.

4. Let op de hoogte bij de haarlijn

Veel volume boven op het hoofd kan mooi zijn, maar wanneer het haar aan de voorkant omhoog wordt gestyled, komt het voorhoofd nadrukkelijk in beeld. Een zachtere styling met wat beweging aan de voorkant kan een evenwichtiger effect geven.

Ook de keuze van je scheiding is van belang: een zijscheiding heeft optisch gezien een ander effect dan een strakke middenscheiding. Welke keuze het beste werkt, hangt af van je gezichtsvorm en de manier waarop je haar van nature valt.

Wat kun je doen als je voorhoofdsrimpels dieper worden?

Huidverzorging en make-up kunnen de huid verbeteren en fijne lijntjes minder opvallend maken. Bij diepere rimpels zijn de mogelijkheden van cosmetica beperkter. Wil je meer resultaat, dan kun je met een dermatoloog of een bevoegde arts bespreken welke behandelingen geschikt zijn.

Botox of botulinetoxine

Botulinetoxine ontspant tijdelijk de spieren die verantwoordelijk zijn voor bepaalde expressierimpels. Daardoor kunnen horizontale voorhoofdsrimpels en fronsrimpels minder zichtbaar worden.

Het resultaat is tijdelijk en de behandeling moet doorgaans worden herhaald om het effect te behouden. Mogelijke bijwerkingen zijn onder meer blauwe plekjes, hoofdpijn en een tijdelijk hangend ooglid of een hangende wenkbrauw. Een behandeling van het voorhoofd vraagt daarom om een zorgvuldige beoordeling van de wenkbrauwpositie en de functie van de voorhoofdspieren.

Laserbehandelingen en andere huidverbeterende technieken

Sommige laserbehandelingen en andere procedures die de collageenaanmaak stimuleren, kunnen de huidtextuur en fijne lijntjes verbeteren. Het resultaat hangt af van de behandeling, de diepte van de rimpels en de conditie van je huid. Er kunnen ook bijwerkingen optreden, zoals roodheid, pigmentveranderingen en een herstelperiode.

Laat je vooraf goed informeren over de risico’s, de verwachte resultaten en de nazorg. Zeker bij een huid die gevoelig is voor pigmentvlekken, is de keuze van de behandeling belangrijk.

Fillers zijn niet altijd de beste oplossing

Fillers worden soms gebruikt om bepaalde rimpels en volumeverlies te behandelen, maar zijn niet automatisch geschikt voor het voorhoofd. Dit gebied kent specifieke risico’s en een verkeerde toepassing kan ernstige complicaties veroorzaken. Bespreek eventuele injectables daarom uitsluitend met een ervaren, bevoegde arts die de anatomie en risico’s van het gebied goed kent.

Voorhoofdsrimpels accepteren of behandelen?

Schoonheid kent geen leeftijd. Met hun persoonlijke stijl en zelfverzekerde uitstraling laten deze rijpere modellen zien dat je je de sporen die het leven op je gezicht achterlaat, niet hoeft te verbergen. Foto Charlotte Mesman

Voorhoofdsrimpels zijn een normaal onderdeel van het ouder worden. Ze horen bij een gezicht dat lacht, verbaasd kijkt, nadenkt en emoties laat zien. Je hoeft ze niet te bestrijden om er verzorgd of aantrekkelijk uit te zien. De oudere modellen op de catwalks laten ons zien dat je met rimpels ook heel mooi en stijlvol kunt zijn. De bekende Italiaanse actrice Anna Magnani zei zelfs: ‘Laat mij al mijn rimpels, haal er niet eentje weg. Ik heb er een leven lang over gedaan om ze te krijgen.’

Wil je ze minder laten opvallen, begin dan met de basis: dagelijkse zonbescherming, een goede moisturizer en make-up die niet in de lijntjes gaat zitten. Een zachte pony of een lok die je gezicht omlijst, kan het effect versterken.

Onthoud: kies alleen voor behandelingen of veranderingen die bij jou passen. Een frisse uitstraling hoeft niet te betekenen dat je voorhoofd volledig glad moet zijn.