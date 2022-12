10 Tips om het nieuwe jaar goed te beginnen. Verandering begint bij jezelf

Begin het nieuwe jaar met een nieuwe frisse moed en een andere, positieve kijk op het leven. Verander de wereld, begin bij jezelf.

Vergeet de afgelopen jaren die ons vertrouwen in de toekomst hebben doen wankelen. Zekerheden bleken opeens geen zekerheden meer. De vaste bodem onder onze voeten begon scheuren te vertonen. De gebeurtenissen van de afgelopen jaren hebben alle waarden in twijfel getrokken, zelfs die waarvan we niet wisten dat we ze hadden. Het vertrouwen in journalisten, de media in het algemeen, artsen en wetenschappers, om nog maar te zwijgen in politici, is tot een dieptepunt gedaald en zal waarschijnlijk nooit meer herstellen.

Als de woorden ‘recessie’ en ‘inflatie’ dan ook nog eens steeds vaker gaan vallen, is het niet gemakkelijk om optimistisch te blijven en met vertrouwen naar de toekomst te kijken. Toch is het belangrijk om niet bij de pakken neer te gaan zitten maar om positief te blijven. Bedenk dat we geneigd zijn om onze eigen realiteit te bouwen op basis van onze perceptie van de buitenwereld en onze verwachtingen. Simpel gezegd: als iemand een positieve kijk op het leven heeft, zal het leven de neiging hebben om een ​​positieve wending te nemen. En hetzelfde geldt voor het tegenovergestelde.

Juist daarom is het belangrijk weer te gaan glimlachen, om lief te hebben, te dromen, te genieten, en aan de wereld de boodschap af te geven dat je klaar bent om opnieuw te beginnen, maar dan beter, op de juiste manier, in een betere wereld. Neem het nieuwe jaar als beginpunt, als inspiratie!

10 Tips om het nieuwe jaar met een positieve houding tegenover het leven en je medemensen te beginnen (en dat vol te houden)

Neem jezelf niet al te serieus . Leer om om jezelf te lachen.

. Neem niet de schuld op je voor dingen waar je geen schuld aan hebt.

Leer om jezelf lief te hebben . Dat doe je niet door op de social media te schrijven dat je zovéél van jezelf houdt. Daar kom je niet verder meer. Je komt er alleen in de praktijk , met een houding die van eigenwaarde getuigt, respect voor jezelf, begrip voor je eigen fouten en tekortkomingen, door jezelf niet weg te cijferen. Daden, geen woorden .

Gelukkig Nieuwjaar toegewenst!