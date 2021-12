Gelukkig Nieuwjaar. Zo begin je het jaar positief!

Ben jij klaar voor de ’to do list’ voor het nieuwe jaar? Het is echt niet zo dat je deze lijst dan ook per se moet afwerken, maar het is wel leuk om er eentje op te stellen. Je wordt er vrolijk van om op een positieve manier met de toekomst bezig te zijn. En verder het is ook een manier om het afgelopen jaar te archiveren.

Maar voordat we definitief in het nieuwe jaar stappen, moeten we nog één obstakel nemen: de laatste dagen (loodjes) van het oude jaar. Niet iedereen kijkt daar met plezier naar uit. Ook hier zal het weer van je houding afhangen hoe je de periode voor de jaarwisseling ervaart. Met een positieve inslag kom je ver. Hier zijn een aantal tips om het oude jaar goed af te ronden en het nieuwe jaar met positieve energie te beginnen:

Je goede voornemens moeten op één hand te tellen zijn . Maak er niet meer dan vijf anders wordt het moeilijk om je eraan te houden en werken je goede voornemens alleen maar frustrerend.

. Maak er niet meer dan vijf anders wordt het moeilijk om je eraan te houden en werken je goede voornemens alleen maar frustrerend. Voor de feestdagen of Oudejaarsavond haal je nog even een stofdoek door het huis. Het is een perfect moment om je te ontdoen van die dingen die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt (iets dat ook wel ‘decluttering’ wordt genoemd). Het geeft een voldaan gevoel om het nieuwe jaar met een schone lei te beginnen. Geef dingen waar je niets (meer) aan hebt weg of verkoop ze. Kijk maar wat het gemakkelijkst voor je is. Waar het om gaat is dat het leven dat op zich al chaotisch genoeg is niet nog ‘rommeliger’ wordt door onnodige en nutteloze dingen (mocht volgens jou je vriendje daar ook onder vallen dan nemen wij daarvoor geen verantwoordelijkheid :-)

(iets dat ook wel ‘decluttering’ wordt genoemd). Het geeft een voldaan gevoel om het nieuwe jaar met een schone lei te beginnen. Geef dingen waar je niets (meer) aan hebt weg of verkoop ze. Kijk maar wat het gemakkelijkst voor je is. Waar het om gaat is dat het leven dat op zich al chaotisch genoeg is niet nog ‘rommeliger’ wordt door onnodige en nutteloze dingen (mocht volgens jou je vriendje daar ook onder vallen dan nemen wij daarvoor geen verantwoordelijkheid :-) Het is ook inspirerend om tegen het einde van het jaar je lichamelijke vorm of je uiterlijk eens onder de loep te nemen. Stel alvast een doel vast dat je vòòr het begin van het nieuwe jaar wilt (en kunt) bereiken: je inschrijven voor een nieuwe sport, of voor dansles, of van look veranderen of misschien wel je garderobe vernieuwen (zie het vorige punt: doe kleding die je niet meer draagt weg en vul je garderobe tijdens de uitverkoop aan met weloverwogen aankopen).

of je uiterlijk eens onder de loep te nemen. Stel alvast een doel vast dat je vòòr het begin van het nieuwe jaar wilt (en kunt) bereiken: je inschrijven voor een nieuwe sport, of voor dansles, of van look veranderen of misschien wel je garderobe vernieuwen (zie het vorige punt: doe kleding die je niet meer draagt weg en vul je garderobe tijdens de uitverkoop aan met weloverwogen aankopen). Besteed aandacht aan de innerlijke mens . Streef naar evenwicht en rust in je leven. Maak iedere dag een rustmoment voor jezelf vrij en doe tenminste één keer per week iets voor jezelf. Ga naar de film, naar het theater, ga winkelen (maar dan wel alleen in winkels waar je weet dat de collectie je goed staat) of lunch met je vriendinnen (straks als dat allemaal weer kan natuurlijk).

. Streef naar evenwicht en rust in je leven. Maak iedere dag een rustmoment voor jezelf vrij en doe tenminste één keer per week iets voor jezelf. Ga naar de film, naar het theater, ga winkelen (maar dan wel alleen in winkels waar je weet dat de collectie je goed staat) of lunch met je vriendinnen (straks als dat allemaal weer kan natuurlijk). Neem de tijd en energie die je aan social networks besteedt onder de loep: ben je je ervan bewust dat je teveel tijd verdoet met Instagram of TikTok, doe er dan wat aan. Trek deze tijd uit voor je vrienden (in vlees en bloed), voor je familieleden, voor het nieuwe mensen leren kennen of voor andere ‘reële’ dingen. Als je geen grenzen trekt en altijd maar ingelogd bent kan dat op den duur heel zenuwslopend zijn.

TRENDYSTYLE