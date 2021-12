Trend alert. Last minute mode looks voor oudejaarsavond 2021 (zonder shoppen)

Trend alert. Last minute mode looks voor oudejaarsavond 2021. Photo courtesy of Etro

Heb je geen tijd of gelegenheid gehad om een modelook voor de Feesten 2021 bij elkaar te shoppen of heeft de plotselinge lockdown je parten gespeeld, dan zit er niets anders op dan te shoppen in eigen kast. Met de modetrends voor winter 2021 2022 plus een vleugje stijlgevoel plus een greintje creativiteit moet het je lukken om deze dagen, ondanks alles, met coole party outfits op de proppen te komen.

Ook wij lieten onze gedachten erover gaan. We zochten een paar modelooks voor je uit met items die je misschien al in je kast hebt hangen (en anders kun je altijd nog iets van hem lenen!).

Smokingjasje

Trend alert. Last minute mode looks voor de Feesten 2021. Photo courtesy Michael Kors

Een smokingjasje of zwarte blazer is een perfect uitgangspunt voor een feestelijke look. Heb je die niet, kijk dan eens in vriendliefs kast! Een lang smokingjasje wordt een perfect feestjurkje als je het dichtknoopt. Als je wilt kun je er nog een ceintuur bij halen. Een paar lange laarzen of je nieuwe pumps eronder en je bent klaar voor de Feesten.

Trend alert. Last minute mode looks voor de Feesten 2021. Photo courtesy of Ermanno Scervino

Je kunt het (smoking)jasje ook open dragen met een mooi zijden topje of blousje eronder. Kijk maar eens bij je lingerie of je daar nog iets geschikts vindt. Eronder draag je een zwarte rokerrok, een zwarte broek of misschien zelfs leggings. Supercool!

En yep: total black is absoluut terug! Dat maakt het nog eenvoudiger om spannende looks bij elkaar te halen.

Glitter met knitwear

Een ander uitgangspunt is natuurlijk glitters! Haal al je blingbling dingetjes tevoorschijn en leg dan ongewone combinaties. Want glitter combineer je tegenwoordig met van alles: knitwear (denk aan een glitterrok met een grote trui of een glitterjurk met een grof gebreid vest). Je mag glitter zelfs met mannelijke materialen als tweed of ruiten combineren. Laat je fantasie gaan.

Modetrends 2021. Photo courtesy of Miu Miu

Slip-on dress

Trend alert. Last minute mode looks voor de Feesten 2021. Photo courtesy of Fendi

Heb je zin in een iets supervrouwelijks kijk dan eens bij je lingeriejurken of – waarom ook niet? – bij je zomerjurken. Ook die kunnen een perfecte basis voor een feestelijke look vormen. Combineer ze met stoere boots en een oversized jasje of een groot vest. Haal er fonkelende bijous bij. Wat wil je nog meer?

Fluwelen jurken

Trend alert. Last minute mode looks voor de Feesten 2021. Photo courtesy of Etro

Heb je vroeger eens een fluwelen jurk of broek gekocht, haal die dan uit zijn verdomhoekje! Fluweel is het helemaal. Neem je fluwelen item als uitgangspunt en maak er iets moois van. Wat dacht je van een stoere riem als contrast?

Zie de lockdown als een uitdaging om in de meest stijlvolle en creatieve feestlooks aan het Kerstdiner te verschijnen. De modetrends voor winter 2021 2022 vormen een goede leidraad.

TRENDYSTYLE