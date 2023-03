Lang of kort, effen of met print, sportief of klassiek maar vooral ook tijdloos. Zo zien de jassen en jacks voor lente en zomer 2023 eruit

Zo zien de jassen en jacks voor lente en zomer 2023

Nog even en je winterjas kan aan de kapstok. Niet dat we in de lente en zomer geen jassen dragen. Overjassen en jacks zijn basics die in geen garderobe mogen (en kunnen) missen. We willen dat ze hip of stijlvol zijn en tegelijkertijd praktisch. Juist daarom wordt er in de modecollecties, ook die voor lente en zomer 2023, altijd uitgebreid aandacht aan deze items besteed. Laten we eens kijken hoe de jassen en jacks voor lente en zomer 2023 eruit zien. Dit zijn de grootste jassentrends.

Trench coats

De trench coat is al sinds een paar seizoenen weer helemaal hot en dat geldt ook voor de nieuwe mode voor lente en zomer 2023. Opvallend genoeg gaan we de trench dit seizoen weer in zijn originele, traditionele kleur – lees: beige – dragen. Vergeet alle pasteltinten en andere varianten van de afgelopen jaren. De nieuwigheid zit ‘m dit seizoen in de modellen en pasvormen. Die zijn overwegend oversized met opvallend ronde vormen. Supercool is ook de trench jurk zoals we die bijvoorbeeld bij Dior zagen.

Spijkerjassen

Denim is hot! Werkelijk alles – tot aan mode accessoires als schoenen en tassen – komt dit seizoen in spijkerstof. Spijkerjacks zijn cool maar in de modecollecties voor lente en zomer 2023 komen we ook veel denim jassen tegen (een voorbeeld: de collecties van Miu Miu en Diesel). Deze maken de total denim look die we ook dit seizoen weer volop gaan dragen helemaal af.

Gewatteerde jacks

De afgelopen winters stonden in het teken van puffercoats; in lente 2023 dragen we gewatteerde jacks. Deze jacks zijn vlot, hip en functioneel. Je draagt ze op een spijkerbroek maar ze doen het net zo goed over een zwierige jurk.

Klassieke jassen

Momenteel is er een grote opleving van klassiekers, in de tassen maar ook in de jassen trends voor lente en zomer 2023. Een voorbeeld daarvan is de duster coat, een slank afkledende mantel die we dit seizoen kuitlang dragen. N.B. floor sweeping of enkellange coats zoals we die de afgelopen seizoenen droegen, zijn op hun retour. De klassieke kuitlengte is hot (en lady like). Ook de lengte tot net over de knie komt terug.

Vintage leren jassen en jacks

Leren jacks en jassen zijn bij uitstek geschikt voor de tussenseizoenen. Dit voorjaar mag je je hart eraan ophalen. Vintage (nep)leer is dé trend voor lente en zomer 2023. Of je nu voor echt vintage gaat of voor een vintage look, vintage is it!

Cargozakken

Een detail waar de mode voor lente en zomer 2023 bol van staat, is cargozakken, van die grote, opgestikte (steek)zakken. We komen ze niet alleen op de cargobroek, een mode must-have, tegen maar ook op jassen en jacks. Let op: ze zijn voor de sier, prop ze niet vol met spullen want dan het mooie eraf.

Macrotrend: tijdloos

Een macrotrend die geldt voor alle jassentrends die we al noemden, is dat we steeds meer voor tijdloos gaan. Dit verklaart meteen de opleving van klassiekers. Er is een tendens richting stijlvolle jassen en jacks van hoge kwaliteit (een voorbeeld van Nederlandse bodem: Creenstone jassen) waar je jarenlang plezier van hebt. Minder jassen maar wel beter dus. Less is more. Met extra aandacht voor de pasvorm en de duurzaamheid. Ook de materialen en technieken zijn steeds geavanceerder. Denk aan materialen die ademen en tegelijkertijd waterdicht zijn.

