Cannes Filmfestival 2023: Dua Lipa en Carla Bruni in Celine

Carla Bruni in Celine by Hedi Slimane. Photo courtesy of Celine

Het weer is in deze dagen niet al te best aan de Côte d’Azur maar daar laat niemand zich door afschrikken. Op de rode loper van het Cannes Filmfestival 2023 kwamen de mooiste creaties voorbij van beroemdste modehuizen waaronder Celine by Hedi Slimane. We lichten een paar looks van dit modehuis uit.

Vips op de rode loper tijdens het Cannes Filmfestival 2023

Carla Bruni in Celine by Hedi Slimane. Photo courtesy of Celine

Carla Bruni in Celine by Hedi Slimane. Photo courtesy of Celine

Allereerst was daar een stralende Carla Bruni. Ze droeg een asymmetrische bustier dress met zilvergrijze sleep daaronder zilveren, hooggehakte sandaaltjes. Een statement choker met blauwe stenen en bijpassende ring maakten de look af. Haar lange haren droeg ze los met speelse lokken rond het gezicht.

Natalie Portman in Celine by Hedi Slimane. Photo courtesy of Celine

Ook Natalie Portman was gekleed door Celine van Hedi Slimane. Zij vertoonde zich in het grijs. Zij droeg Celine’s Lolita dress in georgette zijde met daarover een klassieke tuxedo blazer met sjaalrevers in mohair zijde. Tip: dit is een supercool idee voor een feestelijke look, een smoking jasje (ook die van manlief!) over je avond- of cocktailjurk.

Dua Lipa in Celine by Hedi Slimane. Photo courtesy of Celine

Dua Lipa vertoonde zich in het dramatisch zwart: een asymmetrische couture jurk in zwart satijn met zwartleren sandaaltjes. De jurk had een dijhoge split en spannende cut-out details. De popster droeg lange oorhangers (drop earrings zijn een grote sieradentrend voor zomer 2023) en haar lange pony was op een wel heel bijzondere manier gestyled, in verschillende lokken waar ze dan nog net doorheen kon kijken.

Anais Demoustier in Celine by Hedi Slimane. Photo courtesy of Celine

Tot slot signaleren we je Anaïs Demoustier in een goudkleurige couture jurk tot op de grond, zo lang dat zelfs haar schoenen niet zichtbaar waren. De jurk had verder niet veel nodig heeft. Anaïs had zich beperkt tot een armband in de vorm van een slang. Haar haren hadden een klassieke slag en haar make-up was heel natuurlijk.

Moraal van het verhaal

Moraal van het verhaal? De mode voor zomer 2023 mag dan nog steeds veel kleur laten zien, als het op de rode loper aankomt, kiest een modehuis als Celine voor zwart, zilver en goud. Metallics zijn een toptrend voor zomer 2023. Goed om te weten!

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw zomerlook voor al die spannende gelegenheden die je in het mooie seizoen te wachten staan.

Klik hier voor modetrends voor de heren op ADVERSUS