De Dior Cruise 2024 collectie: Frida Kahlo en vlinders

Dior Cruise 2024 – Photo courtesy of Dior

Eén van onze favoriete modehuizen is Dior. Daar noemen we meteen dan ook wel wat :-) De Italiaanse ontwerpster Maria Grazia Chiura geeft de hedendaagse collecties van het Franse maison een interessante twist mee. Ze legt een link tussen Monsieur Diors stijl, innovatie, maar ook eeuwenoud vakmanschap. Voor de Dior Cruise 2024 collectie die zondag (21 mei) in Mexico werd gepresenteerd, werkte ze samen met lokale ambachtslieden die zijn gespecialiseerd in de traditionele weeftechnieken en borduursels.

Dior Cruise 2024 – Photo courtesy of Dior

Mexico is een ‘place of the soul’ voor Chiuri, net zoals Mexico dat was voor surrealistische kunstenaars als Leonora Carrington en Remedios Varo, en voor Tina Modotti die met haar foto’s de landschappen en mensen van Mexico vastlegde. En niet te vergeten Frida Kahlo natuurlijk. Het is deze emblematische figuur die Chiuri met haar Dior Cruise 2024 collectie wil vieren.

Dior Cruise 2024 – Photo courtesy of Dior

De Mexicaanse kunstenares oversteeg haar lichaam met al zijn beperkingen door middel van haar kleding, haar verschijning, haar kunst. Chiuri heeft Kahlo symbolisch willen neerzetten met een suggestieve vlinderprint. Vlinders komen ook tot leven in de silhouetten, als grote bedels aan lange kettingen en als strik op een enkele jurk.

Dior Cruise 2024 – Photo courtesy of Dior

Maria Grazia Chiuri was ook geïnspireerd door foto’s van Frida Kahlo zelf. Vanaf haar negentiende droeg de kunstenares een driedelig mannenpak. Tussen de vele volle rokken die worden gedragen met een ‘huipil’, een traditionele tuniek, zien we dan ook meerdere broekpakken voorbijkomen. Maar in de collectie zien we ook een roze jurk, als lichtpunt in het zwart-crème kleurenpalet, die doet denken aan een creatie die Frida Kahlo in één van haar zelfportretten droeg.

Dior Cruise 2024 – Photo courtesy of Dior

De materialen in deze collectie lopen uiteen van verschillende soorten katoen, hennep, zijden kant, jersey en fluweel. In de jacquards komen vlinderachtige patronen terug. Zwart en crèmekleuren overheersen, zoals gezegd, in deze collectie die rijk is aan schitterende details. Delicaat rood kant siert de zwartfluwelen jurken. Andere interessante details zijn de grote geborduurde kragen, in crèmetinten op zwart.

Dior Cruise 2024 – Photo courtesy of Dior

En dan alsmaar weer die vlinders die overal in terugkomen en steeds weer beelden aan Frida Kahlo oproepen. Maar ook papagaaien, apen en strelizia’s uit Frida Kahlo’s schilderijen komen in deze collectie terug.

Dior Cruise 2024 – Photo courtesy of Dior

Bekijk de catwalkfoto’s van deze schitterende collectie maar eens en laat je inspireren. Kijk ook even naar de chique kapsels met haar strak uit het gezicht en met scherpe middenscheiding.

Klik hier voor de modecollecties voor de heren op ADVERSUS