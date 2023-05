De baseballpet is hét mode accessoire voor zomer 2023. Het is een homerun voor stijl, om maar even in de honkbalsfeer te blijven.

De baseball- of honkbalpet is oorspronkelijk ontworpen om de ogen van de spelers tijdens de honkbalwedstrijden tegen de zon te beschermen. Maar in de loop van de tijd is de baseballpet uitgegroeid tot een symbool van een ontspannen, sportieve-sjieke stijl. Met zijn casual en functionele ontwerp heeft de pet zijn atletische wortels overstegen en is-ie een vast onderdeel geworden van de streetstyle mode en high fashion.

Honkbalpet met sjaaltje. Foto Charlotte Mesman

Deze zomer gaan we de baseballpet in allerlei stijlen, materialen en kleuren zien. Bij elke outfit is wel een pet te vinden. De klassieke katoenen pet is nog altijd heel geliefd, maar we zien hem ook steeds vaker in andere materialen als suède, leer of zelfs stro.

Teampetten, designerpetten en meer

Casual look met honkbalpet. Foto Charlotte Mesman

Teampetten zijn nog altijd populair onder de sportfans en we gaan ze zeker nog dragen, maar voor zomer 2023 zien we een toename van niet-teambrand petten met unieke ontwerpen en patronen. Van minimalistische, monochrome petten tot petten met stoere logo’s.

Modemerken hebben de baseballpetten trend ook opgemerkt en geven er hun eigen draai aan. High fashion petten met luxe materialen en ingewikkelde borduurwerk vinden hun weg naar de hoofden van beroemdheden, influencers en topmodellen. Het is bevestigd: de baseballpet is nu officieel een waardig mode accessoire. Sterker nog: het is hét mode accessoire voor zomer 2023.

Stylingtips. Zo draag je zomer 2023 de baseballpet

Honkbalpet onder hoodie. Foto Charlotte Mesman

De baseballpet is een veelzijdige mode accessoire. Je kunt er alle kanten mee op. Je kunt ‘m net zo goed bij een casual look als bij een geklede outfit dragen. Hier zijn enkele stylingtips en moods die je ermee kunt creëren:

Casual cool: combineer je honkbalpet met een relaxed oversized T-shirt, versleten denim shorts en sneakers voor een comfortabele, casual coole look die perfect is voor een dag in het park of boodschappen doen. Athleisure chic: verhoog je athleisure-look door een baseballpet toe te voegen aan je fitness outfit. Combineer de pet met een stijlvolle sportbeha, hoge-taille-leggings en je favoriete hardloopschoenen voor supercoole workout look die zowel functioneel als fashionable is. Netjes en verfijnd: wie zegt dat je geen baseballpet met een jurk kunt dragen? Voor een meer geklede look combineer je een minimalistische pet met een wijde midi-jurk en riem sandalen. Voeg een statement sieraad en een coole tas – misschien wel een strooien mand – toe om de look te completeren. Vakantie vibes: op weg naar het strand of op een tropische vakantie? Een strooien pet is de perfecte accessoire om er chic en zomers uit te zien en beschermd te zijn tegen de zon. Combineer de pet met een mooi badpak, een fleurige omslagdoek en sandalen voor een modebewuste, strandklare look. Klassiek met sportieve touch: draag een baseballpet in een effen kleur, en misschien wel in chic leer, bij een gekleed broekpak. Het voegt een sportieve touch aan een klassieke outfit toe. Stoere look: draag je baseballpet onder de capuchon van je hoodie of leren jack en completeer je look met oversized jeans. Ladylike: geef je baseballpet een ladylike touch mee een zijden of suède sjaaltje. Combineer de pet met een zwartleren jack met daaronder een total white outfit. Super stylish!

Honkbalpet met sjaaltje. Foto Charlotte Mesman

Instant update

Kortom, de baseballpet is ideaal voor een snelle update van je mode look voor zomer 2023. Of je nu een sportfan bent of wel van een coole, sportieve twist in je outfit houdt, maak van dit soort petten vast onderdeel van je garderobe. Iedereen, wat je stijl en leeftijd ook is, kan een baseballpet hebben. Bijkomend voordeel: dit hippe mode accessoire beschermt je gezichtshuid ook nog eens heel effectief tegen de zon.

We zochten een aantal modellen off-duty looks voor je uit. Laat je inspireren.