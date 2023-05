Vlechten zijn terug in de mode. Geen ingewikkelde vlechtkapsels maar één of twee lange vlechten. Klassiek en chic.

Vlechten zijn een grote kapseltrend voor zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Je zult ons dit seizoen nog veel over vlechten gaan horen. Vlechten zijn een grote kapseltrend voor zomer 2023. Je mag het dit seizoen heel eenvoudig houden met één enkele vlecht achter op je hoofd of twee vlechten langs je oren. Deze eenvoudige kapsels zijn klassiek (klassiek is in!) en chic.

Eén of twee vlechten

Des te langer en dikker de vlecht, des te cooler. Op deze foto Caroline Issa. Foto Charlotte Mesman

Moderedacteur en stijlicoon Caroline Issa heeft van de vlecht haar signatuur kapsel gemaakt. Tijdens de Fashion Weeks zien we haar bijna altijd met een enkele, lange en dikke vlecht die op haar rug bungelt. Ze draagt hem heel eenvoudig met elastiekjes aan beide uiteinden.

Lange vlecht met goudkleurige raffia. Foto Charlotte Mesman

Maar ook de influencers waagden zich de afgelopen Fashion Weeks op grote schaal aan vlechten. Heel populair is een niet al te hoge vlecht waarbij het elastiekje wordt afgedekt met een haarlok. Een andere trend is: de elastiekjes afdekken met een soort goudkleurige raffia. Dat gebruik je dan niet alleen voor het bovenste elastiekje maar ook voor het elastiekje bij de haarpunten.

Vlechten zijn een grote kapseltrend voor zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Qua stijl kun je kiezen voor een uiterste nette en gelikte vlecht maar je kunt ook voor wat lossere vlechten gaan waardoor je een alternatievere look krijgt. Het ligt er maar aan wat je draagt, hoe je je voelt en wat de gelegenheid is. Verder kun je al het haar uit je gezicht weghalen maar je kunt ook een middenscheiding en tendrils kiezen.

Wel geldt: hoe dikker en langer je vlecht, hoe cooler. Hier komen de nepvlechten in beeld. Die zijn tegenwoordig overal (online) te koop en laten zich heel gemakkelijk aan je eigen haar bevestigen.

Goudkleurige accessoires

Verder maak je je vlechten look af met coole accessoires. Goudkleurige accessoires zijn enorm populair. Juist omdat je gezicht en je oren vrij zijn, komen goudkleurige oorbellen mooi uit. Voor een glamour look combineer je ze met een goudkleurige ketting in dezelfde stijl.

