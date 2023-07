Benieuwd naar de spijkerbroeken trends voor herfst 2023? We zetten ze voor je op een rijtje. Tip: houd de puddle jeans in de gaten!

Dit zijn de nieuwe spijkerbroeken trends voor herfst 2023. Photo courtesy of Stella McCartney

Niemand wil nog aan de herfst denken (we hebben nog zo weinig van de zomer gezien!) maar iedereen wil schitteren in een spijkerbroek volgens de allernieuwste modetrends. Met de spijkerbroeken trends voor herfst 2023 kun je direct aan de slag. We zetten de grootste jeans trends voor het nieuwe seizoen voor je op een rijtje.

De overall-mood

Een lichte spijkerbroek met donkere band bij Dior. Photo courtesy of Dior

Allereerst iets over de overall-mood. Oversized is nog steeds de trend. Verder zien we dat de taille weer een beetje begint te zakken. De lage taille komt voorzichtig terug. Een opvallende, nieuwe trend die je zeker in de gaten moet houden, is: extralange broekspijpen die zich rond je enkels ophopen.

Volgens de spijkerbroeken trends voor herfst 2023 houden we de styling eenvoudig en clean. Denk aan spijkerbroeken met een klassieke witte blouse of een hemdje en blazer.

Dit zijn de nieuwe spijkerbroeken trends voor herfst 2023. Photo courtesy of Stella McCartney

We zagen de spijkerbroeken (bezaaid met kraaltjes) zelfs in een haute couture collectie als die van Valentino opduiken! Ook daar werd deze broek geshowd met een witte blouse. Een andere trend die we blijven zien, is double-denim. Combineer je spijkerbroek dus gerust met een spijkerjack of spijkertop.

De spijkerbroeken trends voor herfst 2023

Maar dan nu de grootste spijkerbroeken trends voor het najaar:

1. Puddle jeans: we zeiden het al, extralange spijkerbroeken zijn hot. ‘Puddle’ betekent ‘plas’. De jeanspijpen voor het komende seizoen zijn zo lang dat ze als het ware een waterplas rond je enkels en op je schoenen vormen. Draag ze met een paar hakken voor extra lange benen!

2. Cargo spijkerbroeken: een ander model dat we het komende najaar opnieuw veel gaan zien, is de cargo spijkerbroek met grote opgestikte zakken.

3. Jeans met lage taille: de tailles gaan zakken. Bij het Italiaanse modemerk Dsquared2, bekend om zijn denimwear, zagen we zelfs slipjes boven de taille uitkomen, zoals in de jaren ’90. Die jaren drukken nog steeds hun stempel op de spijkerbroeken trends.

Dit zijn de nieuwe spijkerbroeken trends voor herfst 2023. Photo courtesy of Dsquared2

4. Gescheurde jeans: slijtplekken, scheuren, verwassen blauw én onafgewerkte tailles (Diesel en Stella McCartney) blijven in de denimwear opduiken. Ripped jeans zijn cool! Blijven dragen dus.

Dit zijn de nieuwe spijkerbroeken trends voor herfst 2023. Photo courtesy of Diesel

5. Baggy spijkerbroeken: baggy blijft een grote trend. Merken als Gucci en Balenciaga kozen voor grote volumes rond de heupen maar ook voor de benen. Verder is de riem terug (die moet je spijkerbroek op z’n plek houden). Maar ook rechte spijkerbroeken duiken weer in het modebeeld op. Deze broek heeft een elegante uitstraling en laat zich gemakkelijk naar kantoor dragen. De skinny daarentegen is nog ver te zoeken.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS