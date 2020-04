De make-up trends voor lente zomer 2020 staan in het teken van stralende no-foundation huidjes met bijvoorbeeld een fel gekleurde, stoere eyeliner. Gemakkelijk en supercool. Nu proberen!

Met een minimum van make-up productjes kun je al schitterende make-up looks maken. Vooral voor lente zomer 2020. De make-up trends voor het zomerseizoen staan in het teken van nauwelijks opgemaakte, maar stralende huidjes en enkele rake make-up accenten, zoals we dat backstage bij de modeshow van MSGM zagen.

Top make-up artist Lynsey Alexander koos samen met het team van MAC Cosmetics voor de MSGM show voor een kleurrijke punky STATEMENT eyeliner in no-foundation gezichtjes waarin zelfs imperfecties gezien mochten worden. Trendystyle interviewde Lynsey. Bekijk de video hierboven maar eens. Hieronder vind je de details voor deze impactvolle make-up look. Een look om zelf thuis eens mee te experimenteren!

Het opmaken van de huid

Het allerbelangrijkst is om te beginnen met een lichte maar hydraterende crème (hier: Strobe Cream van MAC) om je huid van binnenuit te laten glanzen. Vervolgens gebruik je een licht dekkend camouflageproduct waar nodig. Als laatste matteer je de T-zone met een kleurloze poeder en breng je een beetje van diezelfde poeder onder je ogen aan over een mooi contrast met de glans van de rest van de huid (hier: Translucent Powder van MAC). N.B. géén foundation!

Shapen

Accentueer je jukbeenderen met een huidskleurig crèmeproduct (hier: Groundwork Paintpot)

Eyeliner in een felle kleur

Kies een eyeliner in een felle kleur: rood, geel, blauw, fuchsia of misschien wel zwart. Ga voor een eyeliner in gel/cream vorm (hier: Chromaline van MAC) zodat je de kleur gemakkelijk op je oogleden kunt aanbrengen én de vorm gemakkelijk met een wattenstaafje kunt corrigeren.Voor een modern, punky effect geef je je eyeliner géén zwierig vleugeltje mee maar maak je er een stoere rechthoek van. Super simpel. Bekijk de foto’s en ga aan de slag.

Veel make-up plezier!

TRENDYSTYLE