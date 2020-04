Toffe kapseltrend voor lente zomer 2020: krullenbollen en kurkentrekker pony’s!

Langzaam maar zeker gaan we ons haar weer echt stylen. We gaan ons haar weer ‘doen’, zoals dat heet. Onstuimige salty beach waves zullen nooit uit de mode gaan, maar er is een trend richting meer gecontroleerde en gestylede hoofden. Voor lente zomer 2020 is alles nog vrij nonchalant maar richting de herfst gaan we naar verwachting weer echt aan de slag met de krultang en – houd je vast – krulspelden! (Bereid je mannetje er maar alvast op voor dat je straks naast hem ligt met een hoofd voor krullers!)

Echte krullen komen weer in het beeld, of je nu lang haar, halflang of kort haar hebt. Tot nu toe borstelden we ze uit tot een vrij nonchalante slag, maar volgens de allernieuwste kapseltrends voor lente zomer 2020 mag je de krul er ook ‘stijf’ in laten zitten.

Een fantastisch voorbeeld hiervan zagen we bij de modeshow van Lemaire in Parijs. Meerdere modellen hadden kapsels met sterk gedefinieerde krullen. Het leuke van deze kapsels waren de pony’s die ook gekruld waren!

Dat bracht ons op twee inzichten: 1. heb je een pony, dan kun je die ook krullen!

En 2. heb je krullen, dan is een (gekrulde) pony ontzettend cool.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Krullen doen het goed voor elke haarlengte, met of zonder pony. Bijzonder schattig is ook het krullenkapseltje van topmodel Leon Dame. Met zo’n coupe hadden we hem nog nooit gezien. Toch even met jullie delen!

En haal nu de krulspelden maar tevoorschijn!

