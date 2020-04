Schoenentrends lente zomer 2020. Plateauzolen

Goed nieuws voor al die vrouwen die zich graag een stukje langer zien: plateauzolen zijn terug in de mode (lente zomer 2020). Het slechte nieuws is dat mannen ze haten!

Schoenen, sandalen en zelfs laarzen met plateauzolen zijn (voor de zoveelste keer) terug in de mode. Het goede nieuws is dat ze je op een comfortabele manier een stuk langer doen lijken. Het slechte nieuws is dat mannen ze in de regel haten!

Maar omdat we ons voor onszelf kleden (toch?), gaan we ze natuurlijk dragen. En omdat ‘fugly’ shoes (lees: f*&king ugly shoes) nog steeds een soort onverklaarbare aantrekkingskracht op ons uitoefenen, doen we er nog een schepje bovenop door ze met een kousje te dragen (zie Fendi). Het toppunt van verleidelijkheid… maar niet heus. Maar daarom wel zo leuk.

Overigens komt de plateauzool voor lente zomer 2020 in alle mogelijke vormen en gedaantes. Van superstoere plateaulaarzen waar misschien zelfs Marilyn Manson van zou verbleken tot vrolijk gekleurde en uiterst gedetailleerde plateausandalen (zie Missoni).

Verder mag je plateauschoenen of laarzen letterlijk overal onder dragen: onder broeken, rokken, onder een chique lange jas. Spannende contrasten zijn nog altijd een succesformule voor een fashionista look.

Soms ook kunnen plateaus heel chic en vrouwelijk zijn, zoals we dat op de catwalk van Y/Project zagen. Om zoveel charme en elegantie kunnen de mannen toch niet heen?

TRENDYSTYLE