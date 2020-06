Modetrends zomer 2020. Zomers in witte jurk

Volgens de modetrends voor zomer 2020 gaan we dit jaar volop in het wit! Het is nù het moment om je witte jurken uit de kast te halen. Mini, midi, maxi. Update je hoogzomer-look.

Als er dagen zijn waarop je wit draagt (behalve op je trouwdag dan), dan is het nu! Grijp je kans. De zon straalt. Waarom zou jij niet stralen? Witte jurken zijn een mode must-have voor zomer 2020. Nooit tevoren zagen we zoveel witte jurken op de catwalks als voor dit seizoen. Volgens de allernieuwste modetrends gaan we voor alle mogelijke lengtes: van mini-jurkjes tot enkellange jurken.

Kraakhelder, spierwit, schoon en fris. De witte jurken voor zomer 2020 zijn heerlijk om te dragen. Voor elke gelegenheid is er wel een geschikt model te vinden. Casual mini-jurkjes voor naar het strand, cocktailjurkjes met veertjes of pluimpjes voor een feestelijke zomerborrel met vrienden, witte overhemdjurkjes voor overdag, zwierige tentjurken voor in de tuin, doorzichtige jurken (met witte shorts eronder) voor een party aan zee.

De keuze van je jurk is bepalend voor je look, maar ook de mode accessoires die je erbij haalt, kunnen een trendy of juist romantische bijdrage leveren. Met een stoere zwarte ceintuur in je taille en platte zwarte laarzen met studs aan je voeten krijgt je witte jurk een pittige uitstraling. Met een strohoed en een mandje bloemen ga je voor romantiek. Je kunt ook met gekleurde accessoires spelen. Laat je fantasie gaan. Bekijk de foto’s maar eens en hul je in het wit. Vier de zomer!

