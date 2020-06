De hipste haartrends voor lente zomer 2020 zijn ‘door omstandigheden’ bruusk tot een halt gekomen. Er zaten enorm spannende dingen aan te komen: jaren ’80 kapseltjes à la Bowie, matjes, lange bakkebaarden (voor vrouwen), korte pixie cuts in jaren ’60 stijl, zwoele jaren ’70 hoofden. Maar uiteindelijk zijn al deze haartrends een beetje in het water gevallen, of als een soufflé in elkaar gezakt. Feit is dat ons nieuwe uitgangspunt ons ‘coronahaar’ is.

Misschien ben je al naar de kapper geweest en heb je je haar al laten updaten, maar misschien ook heb je nog geen tijd gehad om een afspraak te maken. Ik zelf heb al meer dan zes maanden geen kapper gezien, en mijn zusje loopt maar te roepen dat ze hoognodig iets aan haar ‘coronahaar’ moet doen (maar ondertussen loopt ze er nog steeds mee rond).

De afgelopen maanden hebben ons leven in de war geschopt, en dat geldt ook voor onze kapsels (en haarplannen). Opeens werden we geconfronteerd met een geheel andere situatie – langer haar dan gewoonlijk, veel meer uitgroei dan je lief was – maar soms ook met verrassende resultaten. Zo bleek dat halflange haar je opeens veel beter te staan dan die pixie cut. En zo bleek die lange pony flatterender dan die micropony! Komt het je bekend voor? We hebben 5 post-corona haartips voor je.

5 Haartips voor een up-to-date post-corona kapsel

1. Is je korte kapsel uitgegroeid tot een halflang kapseltje (lob of bob lengte), overweeg dan om die lengte – maar dan in model aangeknipt – aan te houden. Halflange kapsels zijn hip.

2. Is je haar van halflang overgegaan in lang en vind je het eigenlijk wel wat, ga dan voor een trendy hairstyling. De trend is: respecteer de textuur van je haar. Good bye beach waves, hello steil haar (als je steil haar hebt), hello krullen (als je krullen hebt).

3. Ben je uit wanhoop en zucht naar verandering zelf een pony in je haar gaan knippen, dan gaat er een nieuw hoofdstuk voor je open. Korter, langer? De pony neemt je altijd mee op een spannende haarreis met verschillende stadia.

4. Een hot kapseltje dat de lockdown overleefd heeft, is de jaren ’70 shag. Proberen!

5. Heb je je uitgroei nog steeds niet aangepakt, dan geeft dat te denken! Ben je toe aan een andere haarkleur? Of misschien wel aan je eigen (grijze) haarkleur (die je heel trendy kunt maken met een zilvershampoo)? Denk daar maar eens over na!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE