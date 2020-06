Modetrends zomer 2020. 3x Ultieme zomerlooks

Het is zomer! De modetrends voor zomer 2020 zijn zonnig en vrolijk. Gun jezelf een break (die hebben we dubbel en dwars verdiend) en ga voor een ultiem blije en zwoele zomerlook.

Eindelijk zomer! Ga voor dat ultieme zomergevoel met een heerlijk zomerse look (de modetrends voor zomer 2020 komen je tegemoet). Je spijkershorts zijn prima (maar niet echt heel charmant) en je midi-jurkje is te gek, maar er is meer onder de zon. De modetrends voor zomer 2020 bieden ons zoveel alternatieven: korte broekjes (een soort boxershorts) met streepmotieven, streepoverhemden die we als jurkjes dragen, lange jurken met fantasietjes die je met cowboy boots combineert en lingeriejurkjes met spaghetti-bandjes.

Wat we maar willen zeggen, is dit: het zou jammer zijn om van je winterse spijkerbroek blindelings over te stappen op je spijkershorts. Juist in de zomer kun je zoveel meer met je modelook. Denk aan bloemenprints, aan shorts met een hoge taille en een ceintuur, aan korte spijkerrokjes (weer helemaal in de mode) als je niet zonder denim kunt.

Hetzelfde geldt voor je modeaccessoires. Natuurlijk lopen je teenslippertjes heerlijk en zijn die cowboy boots best warm, maar tegelijkertijd zijn ze wel waanzinnig cool. En natuurlijk vraagt dat lingeriejurkje erom dat je je buik inhoudt, maar je krijgt er wel heel veel voor terug. En dan hebben we het niet over bewonderende blikken van het mannelijk schoon (en jaloerse blikken van het vrouwelijk schoon) maar over wat het met je mood doet: voel je vrij, mooi, misschien zelfs begeerd. Na deze lente 2020 hebben we een portie ‘gelukzaligheid’ dubbel en dwars verdiend.

