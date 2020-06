Eindelijk zomer! Vier de komst van het mooiste en vrolijkste seizoen van het jaar met een lange zomerjurk volgens de allernieuwste modetrends voor zomer 2020. Want laten we eerlijk zijn, er gaat niets boven een lange jurk met een zomerse of modieuze print. Korte jurkjes zijn grappig en leuk voor naar het strand, shorts zijn hip (en soms ook een tikkeltje vulgair) maar lange zomerjurken zijn blij, chic en allesverhullend. Ze laten iets te raden over en camoufleren schoonheidsfoutjes als de beste.

Zoals altijd hebben we een paar modetrends en kledingtips voor je, maar (zoals altijd) zijn het maar hints. Interpreteer de mode volgens jouw smaak, lifestyle, mood en figuur.

1. Superchic deze zomer: ballenprints (witte ballen op zwart, zwart op wit). De ballen mogen ook grafische bloemen zijn (zie de foto).

2. Ceintuurs in je taille zijn terug. Jarenlang lieten we die zwierige jurken losjes om ons lijf wapperen, maar dit seizoen gaan we weer voor brede en stoere ceintuurs en geaccentueerde middeltjes.

3. Laarzen onder je zomerjurk. Cowboy boots, enkellaarsjes met slangenprints, zwarte kistjes. Draag je coolste, stoerste laarzen onder je zomerjurk.

4. Ga voor etnische prints (helemaal hip deze zomer) en haal er een haarband in hetzelfde printje bij.

5. Draag een zonnebril met gekleurde glazen in een kleur die aanhaakt bij je jurk.

6. Officiële gelegenheid? Combineer je lange jurk met een kort, zwart jasje en grote goudkleurige oorbellen.

7. Onweersbui in aantocht? Wapen je met een leren jack of knoop een lichte zomerjas in je taille (en stop een paraplu in je natuurlijk eveneens superhippe tas).

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

