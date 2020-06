Als er een halflang kapseltje is waar wij helemaal weg van zijn, dan is dat het lob kapsel van topmodel Kaia Gerber (dochter van supermodel Cindy Crawford). Kaia’s haar valt net even over de kaaklijn en omlijst haar gezichtje. Het staat echt snoezig. Zo’n kapseltje is heel eenvoudig. Het is recht afgeknipt, dus zonder laagjes of pony.

Ook supermodel Bella Hadid is verslaafd aan bob- en lobkapseltjes. Anders dan Kaia (die veel jonger is), verandert Bella vaak van stijl. Soms is haar bob donkerbruin, soms blond, soms wat langer, soms heeft ze een pony, soms ook niet. Dat is het voordeel van zo’n halflang kapseltje. Je kunt heel snel schakelen.

Ook qua styling kun je alle kanten op. Volgens de kapseltrends voor zomer 2020 is vooral de middenscheiding populair maar niets verbiedt je om je haar in een lage zijscheiding met lok over je voorhoofd te dragen. Verder kun je je haar steil dragen, golvend of met krullen. Je kunt zelfs voor een staartje gaan.

Een bob- of lobkapsel laat zich overigens ook goed met een pony combineren. Ook hier kun je weer alle kanten op. De pony’s voor zomer 2020 zijn niet meer micro, maar kort mag nog steeds, en lang natuurlijk ook.

Bob- en lobkapsels zijn geschikt voor elke leeftijd. Het voordeel ervan is dat ze een niet meer zo strakke kaaklijn camoufleren. Ook als je gezicht in de loop van de tijd wat magerder is geworden, dan is het bobkapsel ideaal om het een wat zachtere en rondere uitstraling te geven.

