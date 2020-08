Sinds een paar seizoenen is tie dye terug in de mode. Deze modetrend gaat hand in hand met de comeback van seventies. Vorig jaar zomer (2019) vierde de jaren ’70 tie dye hoogtij. Toen ging het vooral om spijkergoed en T-shirts, vaak in hippiestijl. Sindsdien is deze modetrend almaar chiquer en eleganter geworden. Koploper op dit gebied is het Franse modehuis Dior. De modetrends voor herfst winter 2020 2021 staan in het teken van de allercoolste en meest geraffineerde tie tye trends ever, dankzij Dior en creatief directeur Maria Grazia Chiuri.

Al sinds een paar seizoenen experimenteert Dior met tie dye denim. Op Dior’s catwalk voor zomer 2020 zagen we lichtgekleurde denim met donkerblauwe dessins. In de Cruise collectie voor voorjaar 2021 die in Puglia, Zuid-Italië, werd gepresenteerd zagen we donkere denim met kleurrijke tie dye patronen, en uiterst lichte denim met donkere dessins. Dezelfde dessins komen terug in de tassen.

Voor herfst winter 2020 doet Dior er nog een schepje bovenop. De lange, plissé spijkerrok van zomer 2020 wordt een plissérok in donkere denim met gebleekte, lichte golftekeningen. Dezelfde golfbeweging (de zee? de oceaan?) komt terug op superchique jasjes, op vissershoedjes en op de allernieuwste tassen.

En als we ons niet vergissen, zien we dezelfde ‘knoop en verf’-techniek ook toegepast op ragfijne, doorzichtige zwarte creaties als plooirokken en blouses.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren. Eén ding is duidelijk: tie dye is here to stay!

