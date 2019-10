Dior lente zomer 2020. Bloemen en planten inspireren Diors nieuwe zomercollectie

Lange jurken met bloemborduursels, shorts, lingerie in zicht, broderie, overlopende kleuren, espadrilles, strooien hoedjes en veren… Een greep uit de modetrends voor zomer 2020.

Voor de zomercollectie 2020 van Dior heeft Maria Grazie Chiuri, creatief directeur, zich laten inspireren door de tuinen van Catherine Dior, Christian Diors zus. Het resultaat is een uiterst zomerse collectie, geraffineerd maar zeker ook heel draagbaar.

Elke creatie op zich is een zomers kunstwerk waar je blij van wordt. Je ruikt als het ware bloemen en planten. Eenvoudige accessoires als strooien hoedjes en espadrilles worden met beeldige en rijk bewerkte jurken geshowd.

De jurken zijn lang of juist kort. Soms zijn ze opengewerkt en met bloemen verrijkt. Ook de schitterende borduursels op jurken en overjassen zijn geïnspireerd door de natuur. Bloemmotieven worden afgewisseld door ruiten op ogenschijnlijk grove stoffen, en door pied de poule motieven.

Het spijkergoed is zachtgrijs of lichtblauw met tye dye motieven, de riemen en teenslippers waarmee ze geshowd worden, zijn uit koord vervaardigd. Opvallend zijn ook de uitbundige overlopende kleuren in verschillende outfits.

Voor de avond showt Dior lange avondjurken met schitterende bloemborduursels waardoor heen soms wel, soms niet de lingerie te zien is.

Bekijk de foto’s maar eens en vorm je een beeld van de mode voor zomer 2020.

