Mode accessoires 2019 2020. De puffy haarband is een modehit. What’s next?

De puffy haarband die Prada een jaar geleden introduceerde is inmiddels overal. Wat is de volgende hype die we kunnen verwachten?

De puffy haarband, ook wel ‘dikke’ of ‘ gewatteerde’ haarband genoemd, is overal. In de winkels en op straat. Prada introduceerde dit haaraccessoire vorig jaar. Het was hét accessoire in de modecollectie voor zomer 2019. Inmiddels is de haarband mainstream geworden.

Het kon ook niet anders want dit haaraccessoire heeft het gewoon echt. Het bijzondere eraan is dat het als een kroontje op je hoofd staat. Daardoor zet de band je look direct luister bij. Prada combineerde de haarbanden met baby bangs (mini pony’s). Succes kon niet uitblijven.

De reclamecampagne met Gigi Hadid (puffer haarband, superkorte pony en wimpers met enorme hoeveelheden mascara) was olie op het vuur. De fashionista’s waren helemaal wild van de puffy haarband die goed was voor een snelle update van hun look.

Celebs en bloggers zijn er een beetje klaar mee maar in de tussentijd heeft de fashion industry de trend opgepakt. De grote modeketens hebben hun creativiteit erop botgevierd. In zo ongeveer alle modecollecties voor herfst winter 2019 2020 zie je momenteel puffy haarbanden, in alle mogelijke kleuren en versies: met steentjes, parels, strass, noem maar op.

Ook wij zijn er nog steeds van gecharmeerd. De haarband op zich is gewoon cool en geeft je look direct iets feestelijks. Eigenlijk is het zo’n modeaccessoire dat je moet kopen en wegleggen totdat iedereen het vergeten is. Dàt is het moment om er de sier mee te maken. Maar niets let je natuurlijk om de haarband nu te dragen. Als je er plezier aan beleeft, doe het dan! Ik zelf draag ‘m ook nog steeds, ook al is-ie in de modewereld passé…

En daarmee komen we direct op het volgende. Wat wordt de volgende Prada-modehype? Wij durven er iets om te verwedden dat het de beurt van de biker boots uit Prada’s wintercollectie (voor winter 2019 2020) gaat worden. Tijdens de afgelopen modeweek in Milaan (op de catwalks showden de collecties voor zomer 2020) zagen we deze stoere laarzen met tasjes (!) al veel dragen. Overigens was Prada niet de enige die met laarzen met tasjes kwam. Ook Dsquared2 werkte dit idee uit (misschien een evolutie van de heuptassen?).

Van puffy haarband naar biker boots met tasjes dus. De mode blijft ons bezighouden. Hypes volgen elkaar razendsnel op. Op sommige momenten loopt de hele wereld met hetzelfde rond. Soms is het leuk eraan mee te doen, soms wordt het gewoon teveel. Ons advies: wees selectief, besteed er niet al teveel geld aan en ontwikkel je eigen stijl. Amen.

Charlotte Mesman voor Trendystyle