Kapsel trends 2020. Rond geknipte kapsels zijn hot. Zo ziet de nieuwste haartrend eruit!

We zagen het al op de catwalks voor herfst winter 2019 2020 gebeuren: de terugkeer van het bloempotkapsel! Deze haartrend blijven we zien. Ronde korte kapsels…

Ronde kapsels zijn momenteel dé haartrend. Op de catwalks voor herfst winter 2019 2020 zagen we het bloempotkapsel (of pagekopje) al terugkomen. Dat ronde kapsels een trend gaan blijven, werd backstage bij de modeshow van Arthur Arbesser voor zomer 2020 in Milaan bevestigd.

Meerdere modellen hadden van zichzelf al een rond kapsel. En sommigen kregen er in real time eentje aangemeten. Eén van de modellen werd terstond geknipt. Ze kreeg een halflang kapsel dat haarscherp rond was geknipt.

Een ander model, Bronte Coates, had van zichzelf een kort vrij rond kapsel maar dan wel met een rechte pony. Het kappersteam backstage gaf haar een pony van nephaar en knipte ook die rond. Zie de kapselfoto’s hieronder.

Een derde voorbeeld van een rond geknipt kapsel bij de show van Arthur Arbesser was dat van model Mae Lapres. Haar haar valt tot op de schouders maar is aan de voorkant helemaal rond geknipt.

De kapselfoto’s op deze pagina spreken voor zich! Wie weet heb jij er zin in! Zoals je ziet, hoef je op zich niet eens aan de haarlengte zelf te komen. Als je kapper je coupe maar rond knipt (en daar is wel enige precisie voor nodig!).

