Halloween make-up. Bloedeloze huidjes, zwarte lippen, donkere poelen van ogen

Het leuke van Halloween is dat we alle schoonheidscriteria overboord mogen gooien. Of anders gezegd: dat wat we normaal niet mooi vinden, is deze nacht juist heel erg mooi, angstaanjagend bloedmooi! Halloween is een uitdaging om met make-up te stoeien, om te experimenteren. Je kunt je daarbij laten inspireren door de klassieke horror personages maar vergeet niet om op een blik te werpen op de catwalkfoto’s van de modeweken. Steeds vaker wagen de modeontwerpers het om de klassieke schoonheidsidealen op de schop te nemen en confronteren ze hun publiek met artistieke en visionaire creaties. Bekijk de catwalkfoto’s hieronder maar eens.

Halloween inspiratie van de catwalks. Inspirerende make-up looks

Een bloedloze huid, donker opgemaakte ogen of een donkere mond

De make-up looks mogen er misschien angstaanjagend ingewikkeld uitzien, ze zijn dat lang niet allemaal. Ben je niet handig met make-up, beperk je dan tot een uiterst bleek opgemaakte huid en zwart opgemaakte ogen of een donkerrode mond. Bind je haar samen in twee superstrakke, lage vlechten of laat het piekerig om je hoofd hangen, en klaar ben je.

Femme fatales bij Dior. Smokey eyes en een zwart netje

Houd je van een geraffineerde look, laat je dan inspireren door de maquillage van Dior Haute Couture show. Voor deze make-uplook zet je je ogen heel donker aan en trek je je haar super strak naar achteren. Het zwarte netje maakt de look natuurlijk helemaal af.

Klik hier om verder te gaan naar de volgende pagina