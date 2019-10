Make-up winter 2019 2020. Ontdek het geheim van deze stralende make-up look!

Experimenteren met make-up. Is er iets leukers? Breken met de regels, spelen met verschillende texturen, ‘out of the box’-denken… Ontdek het backstage geheim van deze stralende make-up look!

Experimenteren met make-up, breken met de regels, spelen met verschillende texturen, ‘out of the box’-denken, producten op een ‘oneigenlijke’ manier gebruiken… Het zijn allemaal elementen die we in de stralende make-up look voor de modeshow van Stella Jean voor herfst winter 2019 2020 tegenkomen.

Het geheim van deze lieflijke make-up look zit ‘m in een… lippenstift. Michele Magnani, Global Senior Artist van Mac Cosmetics, gebruikte zowel voor de wangen als voor de oogleden en lippen van de modellen één en dezelfde lippenstift (in dit geval ‘Powder Kiss’ van MAC).

‘De rozige kleur van de lippenstift zorgt voor een veel zachter en meer doorzichtig effect op de wangen dan een poederblush,’ legt Michele Magnani ons backstage uit.

Ook voor de ogen gebruikte Magnani deze lippenstift. Eerst bracht hij een beetje warme bronsrode oogschaduw op de oogleden aan en vervolgens tipte hij er met de vingertoppen de rozige lippenstift over. Hierdoor krijg je een zijdeachtig effect. Vervolgens bracht hij er een lipgloss met een glittertje over aan (jawel, op de oogleden – wel uitkijken met allergieën!) waardoor de oogopslag ‘driedimensionaal’ wordt. Dezelfde gloss kwam weer terug op de lippen.

Met enkel een paar make-upjes kun je op deze manier een heel zachte, niet agressieve maar wel zichtbare make-up look creëren. De look is lieflijk en vrouwelijk, en heel geschikt voor overdag.

