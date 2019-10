De allernieuwste mode trends winter 2019 2020. Het ABC van de mode!

De nieuwste mode trends voor herfst winter 2019 2020 op een rijtje in ons grote ABC van de mode. Update je mode kennis (en mode look) voor het seizoen.

De allernieuwste mode trends voor herfst winter 2019 2020 op een rijtje. Update je mode look voor het winterseizoen met het grote mode ABC van Trendystyle. De mode maakt dit seizoen een interessante ommezwaai! We gaan het over een heel andere boeg gooien. Neem ons ABC maar eens door voordat je gaat mode shoppen.

De allernieuwste mode trends voor herfst winter 2019 2020 (deel 1)

A van Aangekleed (en Afwezig)

Na de sportswear en streetstyle invloeden van de afgelopen jaren gaan we ons weer eens echt aankleden: stijlvol, gekleed, vrouwelijk, een beetje zoals onze oma’s dat toentertijd deden (we gaan nog net geen handschoentjes dragen, sjaaltjes bijvoorbeeld weer wel). Deze trend wordt in de wandelgangen wel de Bourgeois trend genoemd, en is waarschijnlijk één van de grootste modetrends voor dit seizoen. Grote afwezige zijn dus, op de catwalks althans, de sportswear en streetstyle invloeden.

B van Broekpakken en Broekrokken

In het plaatje van de stijlvolle mode voor herfst winter 2019 2020 passen de broekpakken die we gaan zien perfect. De snitten zijn vrij klassiek maar wel oversize. Een ander item dat we deze winter vaak gaan zien, en dat ook weer bij die stijlvolle mode mood past, is de broekrok. We dragen ‘m dit seizoen op of net over de knie.

C van Camel en Capes

De C is van Camel (het kan bijna niet anders in een modebeeld dat flirt met alles dat klassiek is). De C is ook van Capes die we zowel kort als lang (tot op de grond) gaan dragen.

D van Doorgestikt

Met de D komen we bij een andere top modetrend: doorgestikt! Deze winter gaan we letterlijk alles doorgestikt dragen: jassen, broeken, rokken, jurken maar ook tassen en schoenen!

E van Extralarge

Oversize is al jaren een belangrijke leidraad in de mode en dat geldt ook voor dit seizoen. Koop niet automatisch je eigen maat, maak kijk een maatje groter. Extralarge is hot, vooral als het op winterjassen aankomt. De jassen zijn groot, lang, met veel volume en extralarge revers.

F van Fantasieën

Fantasieën voeren al jarenlang de boventoon. Voor herfst en winter 2019 2020 zijn het de bloemenprints (vooral rozen) en dierenprints (zebraprints, luipaardprints en vooral krokoprints).

G van Groen

Een topkleur voor dit winterseizoen is groen. We zagen deze kleur op vele catwalks, en vooral ook in de militaire stijl die ook dit seizoen weer meedoet. Vooral bosgroen en guacamolegroen zijn van de partij. Overigens is dé kleur van het jaar 2019 niet groen, maar koraalrood. Voor de winter verdiept deze kleur zich tot een chilipeper rood.

H van Houndstooth

Houndstooth ofwel pied-de-poule maakt dit seizoen een grandioze rentree. Wil je de mode volgen, draag dan pied-de-poule! Vooral Chanel ging er behoorlijk mee aan de slag.

I van Ieniemienie tasjes

De allergrootste trend onder de tassen is het microtasje, zo klein dat je het in je hand kunt sluiten. Fashionista’s vallen er als een blok voor.

J van Jeans

Spijkergoed is natuurlijk niet uit de mode weg te denken. Eén van de coolste modellen voor herfst winter 2019 2020 is de spijkerbroek met hoge taille en wijd uitlopende pijpen. Ook bandplooi komt weer terug.

K van Kleuren en Krokoprints

De K is van kleuren en krokoprints. De mode blijft kleurrijk, ondanks het feit dat we richting de winter gaan. En krokoprints zijn de nieuwe slangenprints. Klik hier om meer over de modekleuren voor herfst winter 2019 2020 te lezen.

