Zwarte eyeliner met punk vintage touch. Wordt dit jouw ultieme party look?

Eyeliner is een klassieker. Eyeliner zal nooit uit de mode gaan. Maar net zoals alle andere dingen is de vorm van eyeliner trendgevoelig. De make-up trends voor herfst winter 2019 2020 laten sterke precieze vormen zien. En dan het liefst in het zwart! En met een vleugje punk invloeden.

Sterke vormen, grafische vormen, maar ook RECHTE vormen. Deze winter experimenteren we vooral met de vorm van de eyeliner bij de buitenste ooghoeken. We zijn gewend deze vorm als een vleugeltje in een opwaartse lijn te tekenen. Voor herfst winter 2019 2020 gaan we tegen ons gevoel in en trekken we de lijn recht door. Het mooiste effect bereik je als je de lijn vrij hoog maakt.

Al eerder zagen we zwarte eyeliner met grafische vormen, namelijk bij Missoni. Een dergelijke make-up look zagen we ook backstage bij de show van Borbonese in Milaan. ‘Door je eyeliner recht te maken, krijg je een vintage look met een moderne touch. Een soort jaren ’80 eyeliner met een extreem eigentijds effect. De eyeliner is scherp en precies en onderstreept je oogopslag op een heel indringende manier,’ legt Michele Magnani, make-up artist van MAC uit.

Je kunt voor deze eyeliner het beste een geleyeliner gebruiken. Met een schuin kwastje trek je de lijn langs je wimpers en rechtdoor richting je slapen.

‘Voor deze look is ook de contouring belangrijk. We hebben de blush scherp en schuin op de jukbeenderen aangebracht, zoals in de jaren ’80. De lippen zijn nude en de huid is extreem geraffineerd en elegant opgemaakt. Het is een mix van vintage en punk invloeden.’

Bekijk de foto’s maar eens en ga dan voor deze party look! Supercool!

