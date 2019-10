Haaraccessoires 2019 2020. Deze nieuwe haartrend kost je 1,99 Euro!

Niet alleen de kapseltrends maar ook de trends in de haaraccessoires volgen elkaar snel op. Haaraccessoires zijn ideaal om snel van.

De trends in de haaraccessoires volgen elkaar snel op. De gewatteerde haarband viert hoogtij dagen, de strass-speldjes met woorden als ‘Love’ en ‘Kiss’ zijn inmiddels passé. De jaren ’80 haarclipjes die werden uitgeroepen als opvolger hebben het grote publiek niet gehaald. Inmiddels zijn we aangeland bij de… schuifspeldjes.

Doodgewone schuifspeldjes. In klassiek bruin, goudkleurig, of in het blauw, het rood. Schuifspeldjes zijn een trend. Een leuke trend zelfs. Allereerst omdat ze niet veel kosten, maar vooral ook omdat je er heel creatief mee kunt omgaan.

Je kunt ze krikkras door elkaar dragen waardoor je een soort patroon in je haar krijgt. Je kunt ze netjes naast elkaar dragen. Of je kunt ze gebruiken om één kant van je haar strak tegen je hoofd te houden zodat je een soort chique punk effect krijgt. Voor een romantische haarlook draai je één of twee lokken langs je gezicht losjes rond en zet je ze wat naar achteren op je hoofd vast. De mogelijkheden en stijlen zijn oneindig.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en ga dan aan de slag met schuifspeldjes!

