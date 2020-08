Make-up trends zomer 2020. Smokey eyes (zonder kraaienpootjes)

Smokey eyes zijn here to stay! Deze klassieke oogmake-up behoort (wederom) tot de allernieuwste make-up trends! Ook als je niet meer zo piepjong bent, zijn smokey eyes waanzinnig cool (lees: zwoel). Zo doe je dat! 7 Make-up tips.

De make-up trends voor herfst winter 2020 2021 laten een comeback van de klassiekers zien. Smokey eyes komen terug! Eerlijk gezegd zagen we deze zwoele kijkers al bij de modeshow van Elisabetta Franchi voor zomer 2020. Deze make-up look is fantastisch, vrouwelijk, sterk, en – met enige vingerwijzingen – geschikt voor elke leeftijd.

We hebben een aantal backstage make-up tips voor je om op elke leeftijd – jong of niet meer zo piepjong – de show te stelen met een intense, smokey oogopslag volgens de allernieuwste make-up trends.

Gebruik een zacht zwart kohlpotlood om je ogen te omlijnen. Kohlpotlood is minder scherp dan eyeliner en accentueert rimpeltjes en niet meer zo strakke oogleden daarom minder sterk. Kohlpotlood is sowieso ideaal omdat de zwarte kohl zich gemakkelijk laat vervagen in smokey eyes.

Hoe minder product je gebruikt, hoe minder rimpels. Gebruik kleine en fijne kwastjes en minimale hoeveelheden oogschaduw. Strijk het kwastje, voordat je ermee op je oogleden aan de slag gaat, eerst over de rug van je hand om het overtollige product te verwijderen. Hoe minder hoe beter. Geef het product niet de kans om zich op te hopen in kraaienpootjes of fijne lijntjes.

Nepwimpers openen je blik en krullen omhoog (en leiden de aandacht van kraaienpootjes af). Alles wat omhoog wijst, heeft een liftend effect. Ben je jong dan mag je voor zware wimpers gaan; ben je niet meer zo piep, ga dan voor een bescheiden nepwimper. Breng de wimper aan nadat je het kohllijntje langs je bovenste wimpers hebt getrokken. De rest van je oogleden werk je daarna pas uit.

Bouw je smokey eyes stapje voor stapje op. Ga voor dunne laagjes en maak ze niet al te dramatisch. Trek de donkere (smokey) kleuren niet door tot aan je wenkbrauwen maar laat ze overlopen in een lichtere oogschaduw die je wenkbrauwbot highlighten. Highlights openen je blik en geven je een jonger, frisser en uitgerust aanzien.

Geef je smokey eyes een opwaartse lijn van je buitenste ooghoeken richting je slapen mee. Dit heeft een liftend effect.

Accentueer de opwaartse lijn met camouflageproduct. Doe dit als laatste. Werk (wederom) van je buitenste ooghoeken richting je slapen. Met het camouflageproduct verwijder je overtollige (donkere) oogschaduw en strijk je kleine rimpeltjes glad. Je ogen komen bovendien meer naar voren waardoor je een ‘ingevallen’ effect voorkomt. Dit is vooral van belang bij smokey eyes want alles wat donker is, treedt terug.

Vergeet niet om je wenkbrauwen omhoog te borstelen. Opwaartse lijnen… weet je nog?

