Het zal je niet verbazen dat wit ook voor zomer 2020 weer tot de ultieme modetrends behoort. Wit is bij uitstek een zomer(niet)kleur. De nieuwigheid voor dit seizoen zit ‘m in de volumes. Die zijn dramatisch mooi.

Lange jurken, korte jurkjes, shorts en bermuda, witte blousons. Elk kledingstuk dat je je maar kunt bedenken werd de catwalks voor zomer 2020 opgestuurd. En elk kledingstuk was een creatie, een kunstwerk op zich. Neem nu de blousons met grote kragen en spectaculaire mouwen bij Valentino. Schitterend gewoonweg! Of de lange witte jurken met pofmouwen bij Alexander McQueen. Je zou er zo in kunnen trouwen.

Hoe dramatisch (mooi) de ontwerpen ook zijn, de modeontwerpers geven de totale look altijd een ontdramatiserend element mee, of dat nu in de vorm van een hoge, zwarte ceintuur en een paar stoere, zwarte laarsjes (zie McQueen) of een koorden ceintuur is (zie Valentino).

Voor zomer 2020 hebben katoen en andere gladde, witte materialen met een zachte zijdeglans de voorkeur. Ook wordt er gewerkt met details in doorzichtige texturen. Kant is ook in. Linnen is dit seizoen wat minder in trek.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren. Kijk eens wat je nog aan wit hebt hangen. Combineer wit met wit en speel met accessoires. We wensen je een warme, zonnige zomer toe. Een zomer om van top tot teen wit te dragen!

