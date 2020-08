Wash and go. Messy hairstyles. Je haar in de wind. Ultiem strandhaar. De kapseltrends voor zomer 2020 weten er wel raad mee. Deze zomer mag je haar best een beetje wild zitten. Leef je uit met ruige strandkapsels voordat we ons haar weer keurig gaan stylen. Want bereid je er maar op voor: voor herfst winter 2020 gaan we weer keurige kappershoofden zien.

Maar zover is het nog niet! Vooralsnog heb je aan een shampootje, een conditioner en een salt spray genoeg. Was je haar, dep het handdoekdroog, spray er salt spray in en kneed je haar in model. Laat het aan de lucht drogen.

Zo nodig kun je, als je haar eenmaal droog is, nogmaals wat salt spray aanbrengen en het verder in model kneden. Je kunt een salt spray ook met andere haarstylingsproducten zoals een volumizing mousse combineren. Wees niet bang om meerdere producten naast elkaar te maken. Experimenteer met haarcocktails totdat je de juiste textuur voor jou haar hebt gevonden.

Voor een extra golvend effect hebben we altijd nog het vlechttrucje achter de hand. Was je haar, vlecht het, laat het opdrogen en bewerk het met salt spray. Als je krullend haar hebt, kun je een salt spray combineren met een verzorgend product om pluis tegen te gaan.

Om je haarkleur hoef je je deze zomer niet druk te maken. Uitgroei is inmiddels volledig geaccepteerd. Geen zin om naar de kapper te gaan? Laat de zon zijn werk doen. Zongebleekte lokken zijn een ideale basis voor kleurspoelingen in het najaar.

