Eindelijk vakantie. Maak van elke dag een feest. Draag je mooiste outfits. Vergroot de zomervreugde met flirterige strandjurkjes, felle kleuren en fris zomers wit. De modetrends voor zomer 2020 zijn vrouwelijk, zonnig en hip.

Flirterige zomerjurkjes

Even geen broeken, niet een shorts, maar flirterige strandjurkjes volgens de allernieuwste modetrends voor zomer 2020. Ga voor bloemenprintjes en draag er naturel sandalen onder. Ga voor (optisch) langere benen met een plateauzool. De zomer is te mooi om onopvallend door het leven te gaan.

Felle modekleuren: color blocking en neon

Het is ook het moment om felle kleuren te dragen. Leg spannende combinaties. Twee modetrends voor zomer 2020 passen in dit straatje: color blocking en de revival van neon kleuren. Combineer grote vlakken felle en contrasterende kleuren met elkaar. Roze met rood, groen met oranje, of ga voor acid geel.

Dramatisch wit

Draag wit met schwung. Ga voor opvallende volumes volgens de actuele modetrends: dramatische mouwen, sterk uitwaaierende jurken, lagen, stroken. In dit geval geldt: more is less!

