Sneakers fan? Dit zijn de trends voor lente zomer 2021!

Gympen, sportschoenen. Eens droegen we ze enkel in de gymzaal of sportschool. In het hier en nu zijn ze een huge modetrend, en die trend is ‘here to stay’. Sinds jaar en dag dragen we ze (sportschoenen) altijd en overal, in elke context en onder wat voor een outfit dan ook. Met dat verschil dat ze nu ‘sneakers’ heten :-) En dus praten we je vooralsnog even snel bij over de sneaker trends voor lente zomer 2021.

Die sneaker trends zijn best conservatief. Na alle experimenten van de afgelopen jaren keren we terug naar de basis. All-stars, Adidas, Palladiums, alles komt terug. Alles mag, alles komt goed :-)

Ook chunky dad sneakers in jaren ’80 stijl maken nog deel uit van het modebeeld.

Bekijk de streetstyle foto’s en catwalk pictures en laat je inspireren. Of beter nog: haal die klassiekers tevoorschijn en… ga ervoor!

De bottomline is: ingetogen, total white, total black, eenvoudig. Hier en daar zien we een multicolor sneaker maar uiteindelijk gaan we terug naar basics. Superhot zijn – het klinkt heel banaal – klassieke sportschoenen. Wit is dé kleur to go!

