Sta jij klaar om in het huwelijksbootje te stappen en ben je op zoek naar een geschikte trouwjurk? Ontdek dan de allernieuwste bruidsjurkentrends. Zo gaan we dit jaar trouwen!

Mode lente zomer 2021. Bruidsjurken trends. Photo: courtesy of Luisa Beccara. Credits: Alessandro Sala – Cesura

De trouwjurken hebben de afgelopen jaren – net zoals vele andere aspecten van de mode – reusachtige ontwikkelingen doorgemaakt. Zo is de grens tussen bruidsjurken en ‘gewone’ (lange witte) jurken vervaagd. Als sinds jaar en dag worden de modeshows niet meer afgesloten met de klassieke bruidsjurk met sluier en boeket. Creaties die voor bruidsjurken kunnen doorgaan – maar dat is aan jou om daarover te beslissen – worden geshowd als iedere, andere creatie.

Mode lente zomer 2021. Bruidsjurken trends. Cottagecore. Photo: courtesy of Dior Cruise Collection 2021

Met andere woorden: tegenwoordig trouw je (ook) in een creatie die niet (exclusief) als bruidsjurk ontworpen is.

Mode lente zomer 2021. Bruidsjurken trends. Seventies feeling. Photo: courtesy of Chloé

Dat opent enorm veel perspectieven. Taboes worden doorbroken en grenzen worden verlegd. De trend is nog steeds: lang, vrouwelijk, wit of, maar er mag zoveel meer dan voorheen. Zo kun je een lange, witte (champagne of nude kleur) jurk gerust combineren met sneakers of zelfs platte sandalen. Je mag wit zelfs verruilen voor een zachte pastel als zachtroze.

Mode lente zomer 2021. Bruidsjurken trends. Vintage chic. Photo: courtesy of Fendi

Verder kun je alle kanten op. Zo ongeveer alle modetrends en stijlen voor lente zomer 2021 lenen zich voor de dag waarop je in het huwelijksbootje stapt. Superchic en minimalistisch, vintage, seventies hippie, etnochic, zelfs ‘cottagecore‘ (!) met een knipoog naar het buitenleven op het platteland.

Mode lente zomer 2021. Bruidsjurken trends. Photo: courtesy of Luisa Beccara. Credits: Alessandro Sala – Cesura

Natuurlijk zijn er ook modehuizen die zich geheel en al aan de klassieke bruidsmode wijden. Ook daar zijn tal van modetrends voor lente zomer 2021 te onderscheiden:

Optisch wit

Bloemenkant

Jurken met diepe V-hals

Jurken met bustiers en korsetten

Focus op de mouwen: lang, afneembaar, ballonvormig

One-shoulder jurken (asymmetrisch)

Gigantische strikken

Jurken met blazers (blazers zijn hot!)

Bekijk de foto’s maar eens en laat je gedachten erover gaan. Ons advies? Neem de allernieuwste trouwmode trends mee bij de keuze van je jurk maar kies vooral een jurk (of chique broekpak!) dat bij je past.

TRENDYSTYLE