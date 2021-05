Modetrends 2021. Ton sur ton. Zo kan het ook! Foto’s van links naar rechts: Bottega Veneta, Dior Cruise, streetstyle

Ton sur ton, monochroom, kleur op kleur. Noem het zoals je wilt, het is één van de favoriete maar ook meest eenvoudige modetrends voor lente zomer 2021. Met een effen broekpak (broek plus blazer) bijvoorbeeld ben je direct up-to-date. De hotste modekleuren zijn: saliegroen, perzik, zachtroze, vanille, crème, hemelsblauw. Eronder draag je een hemdje in dezelfde nuance.

Modetrends lente zomer 2021. Modekleuren en fantasieën. Photo: courtesy of Max Mara

Maar je kunt ook op andere manieren met deze ton sur ton modetrend omgaan. Helemaal eenvoudig, maar altijd stylish, is de overall. Daar komt in het geheel géén denkwerk bij kijken. Je schiet erin en klaar ben je!

Streetstyle mode zomer 2021. Update je look met deze items. Foto: Charlotte Mesman

Een altijd-goed kleur-op-kleur combinatie is denim op denim. Double denim is al sinds jaren een trend en dat geldt ook voor lente zomer 2021. Je kunt voor bijbehorende items, setjes, kiezen maar je kunt natuurlijk ook zelf combinaties leggen. Want de denim nuances hoeven niet per se precies dezelfde kleur te hebben.

Modetrends 2021. Ton sur ton. Zo kan het ook! Photo: courtesy of Bottega Veneta

Voor een geraffineerde look combineer je fantasieën met dezelfde kleurnuances met elkaar. Nog spannender wordt zo’n ton sur ton look als je voor dezelfde prints in verschillende texturen gaat. Zo krijgt je outfit diepte en een speelse touch.

Modetrends 2021. Ton sur ton. Zo kan het ook! Photo: courtesy of Dior Cruise Collection 2021

Een voorbeeld van een dergelijke look zagen we in de Dior Cruise Collection 2021 waarin een pastelkleurige tie dye (!) print in drie (nee, vier! – zie ook de tas) met elkaar gecombineerde kledingstukken terugkwam die in diverse materialen waren uitgevoerd.

Bekijk de modefoto’s maar eens en laat je inspireren. Trek je kast open en leg spannende combinaties. Nogmaals, je hoeft je ton sur ton setjes niet kant-en-klaar te komen. Een beetje kleurverschil mag.

TRENDYSTYLE