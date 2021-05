Modetrends lente zomer 2021. Wielrennersbroekjes. Photo: courtesy of Saint Laurent

Een paar seizoenen (of is het inmiddels een paar jaar?) geleden stuurde Chanel het Duitse topmodel Anna Ewers in wielrennersbroekje met blazer de catwalk op. Sindsdien duikt het wielrennersbroekje steeds weer in de modecollecties op. Dit korte strakke broekje dat voorheen slechts aan de wielrennersport was voorbehouden, behoort ook tot de modetrends voor lente zomer 2021. Een hype zal het misschien niet worden, maar toch is het een item om in de gaten te houden.

Modetrends lente zomer 2021. Wielrennersbroekjes. Photo: courtesy of Saint Laurent

Saint Laurent interpreteerde het wielrennersbroekje voor lente zomer 2021 op grandioze wijze. Het voelt bijna oneerbiedig om dit strakke broekje op de knie ‘wielrennersbroekje’ te noemen. De combinaties die het Franse modehuis, met Anthony Vaccarello aan het ontwerpersroer, legde waren superglam en uiterst chic.

Modetrends lente zomer 2021. Wielrennersbroekjes. Photo: courtesy of Saint Laurent

Stijltip 1: combineer een wielrennersbroekje met een blazer en/of zijden blouse voor een glamour look.

Strakke zwarte broekjes werden geshowd met blazers en/of geraffineerde zijden blouses. Onder de broekjes werden wel zwarte netkousen gedragen. Dat detail verhief de looks tot regelrechte, ultrachique evening wear. Maar net zo cool was de combinatie van wielrennersbroekje met stoere leren jack en zwarte panty’s.

Stijltip 2: een ‘wielrennersbroekje’ wordt superchic met zwarte pantykousen of netkousen!

Modetrends lente zomer 2021. Wielrennersbroekjes. Photo: courtesy of Saint Laurent

Een interessante variant op dit SL-thema is het beige wielrennersbroekje met ribbeltjes dat wordt gedragen met een krijtstreepblazer en ceintuur met goudkleurige kettingen (zie de coverfoto).

Stijltip 3: ga creatief met wielrennersbroekjes om!

Modetrends lente zomer 2021. Wielrennersbroekjes. Photo: courtesy of Celine

Een uiterst casual versie van het wielrennersbroekje zagen we daarentegen bij Celine. Daar zagen we een ‘klassiek’ no nonsense broekje met een hoodie, een spijkerjack én – houd je vast – sandalen met sokken.

Stijltip 4: voor een casual look combineer je het wielrennersbroekje met sportieve items.

Maar het wielrennersbroekje is ook superpraktisch, bijvoorbeeld als je je wilt wagen aan van de grote blousons die je met blote benen draagt. Voelt het net even té bloot, draag er dan zo’n strak zwart broekje onder. Hetzelfde geldt voor mini-jurkjes die te kort aanvoelen. Het voordeel van zo’n strak broekje is dat het niet tekent (iets wat met jeans shorts vaak wel het geval is).

Stijltip 5: draag een wielrennersbroekje onder een blouson/chemisier of (te) kort jurkje.

Bekijk de catwalk foto’s maar eens en laat je inspireren door deze allernieuwste modetrend voor lente zomer 2021.

