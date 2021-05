Make-up trends lente zomer 2021. Spelen met texturen. Make-up: Baltasar Gonzalez Pinel. Photo: courtesy of MAC Cosmetics

Avant Garde Make-up is de make-up van de tijdschriften en internationale mode catwalks, maar ook van de sociale media, misschien zelfs wel van jou. Het is de make-up van eenieder die zich aan een ‘out of the box‘ make-up look waagt. Deze make-up heeft niets te maken met de klassieke make-up looks en de (commerciële) beauty industry. Het is de wereld van de trend setters, van innoverende make-up producten en technieken. MAC Cosmetics nam ons in een inspirerende online Masterclass mee achter de schermen van de Avant Garde Make-up en deed de allernieuwste make-up trends voor 2021 uit de doeken.

In een eerder artikel vertelden we je over de nieuwe NEUTRALS in de Avant Garde Make-up. In dit artikel willen we het enthousiasmerende verhaal van de TEXTUREN, zoals we dat van MAC Cosmetics make-up artist Baltasar Gonzalez Pinel meekregen, met je delen. Texturen vormen een belangrijke make-up trend voor 2021.

De ‘The Alchemy of Textures’ trend 2021. Spelen met texturen!

Make-up trends lente zomer 2021. Spelen met texturen. Make-up: Baltasar Gonzalez Pinel. Photo: courtesy of MAC Cosmetics

Voordat we erin duiken, nog even dit. In de Avant Garde Make-up gaat het om het vertellen van verhalen. Achter elke make-up look zit een verhaal. Het zijn creatieve, moderne en edgy make-up looks die beauty uitstralen, maar die ook begrepen kunnen worden, die zin hebben, waar een idee, een concept achter zit. ‘Textuur is een sleutelelement in dit verhaal,’ begint MAC make-up artist Baltasar Gonzalez Pinel.

‘Jarenlang, decennialang – sinds het ontstaan van fotografie en film – is ‘shine’ (lees: glim, glans) het meest gehate en gecorrigeerde element in de make-up geweest. Hele legers van make-up artists bonden de strijd ermee aan. We waren contant aan het poederen en matteren. De geschiedenis van de make-up (sla de tijdschriften van toen er maar eens op na) laten ‘platte’, dimensieloze gezichten zien. Sinds de jaren ’90 is daar met de uitvinding van Photoshop verandering in gekomen. In de uitgeverijwereld kreeg men controle over ‘shine’ en vanaf dat moment gingen we allerlei texturen in de make-up zien. Parelmoer, metallic, maar ook water effecten en glossy effecten.’

Met de komst van de texturen kwam er een nieuwe dimensie om de hoek kijken: licht. Want licht brengt texturen tot leven en kan ze op vele verschillende manieren reflecteren: crèmeachtig, glossy, zelfs met een geplastificeerd effect. Toen werd het allemaal nog leuker!

‘Een moisturizer bijvoorbeeld,’ vervolgt Baltasar, ‘is bedoeld om de huid te hydrateren maar je kan tegelijkertijd ook een multidimensionaal effect creëren. Hetzelfde geldt voor glossproducten en of zelfs voor een eenvoudig product als vaseline. Met texturen werken is fantastisch want ze vestigen de aandacht op de zones waar je ze gebruikt, en ze creëren volume en een dromerige atmosfeer. Je kunt er alle kanten mee op en er schitterende effecten mee bereiken!’

Texturen. Geen ver-van-je-bed-show!

Make-up trends lente zomer 2021. Spelen met texturen. Make-up: Baltasar Gonzalez Pinel. Photo: courtesy of MAC Cosmetics

Lijkt het verhaal van de texturen je een ver-van-je-bed-show, iets dat enkel voorbehouden is aan professionals, het is het niet! Op social platforms wordt er door het grote publiek volop met texturen en licht geëxperimenteerd. Of zoals Baltasar het zegt:

‘Wij make-up artists zijn geïnspireerd door alle mooie beauty looks die jullie op de social media plaatsen en die we op straat zien. Wij zijn geïnspireerd door jullie ideeën. Door de kleuren in de straat, door de mensen die gloss op hun oogleden doen, door al die mensen die zich begeven in de Avant Garde Make-up wereld, een parallelle wereld waar de regels van de klassieke make-up niet gelden. Wij hoeven jullie niets te vertellen. Wij bewandelen dezelfde weg. We inspireren elkaar.’

‘Van onze kant willen wij illustreren wat je met kleur, texturen en volumes kunt doen. Zo kun je met de simpele applicatie van een highlighter volume creëren. Wat een verschil dat kan uitmaken! Of je kunt over een laag poeder een beetje vaseline of een metallic of lichtreflecterende highlighter aanbrengen zodat je botstructuur opeens naar voren komt. Verder zijn interessante trends in de finishes te ontdekken, zoals een holografisch effect op de oogleden. Of een geplastificeerde effect. Momenteel werken we ook veel met lieflijke en mooie gloss op de oogleden of jukbeenderen. Maar je mag net zo goed met klei werken, of met supermatte finishes, met glitter, draad of stickers over je hele gezicht, zelfs met slordig aangebrachte glitter die onder je oog uitloopt richting je wangen. Het gaat om krachtige, sterke en inspirerende looks waarin texturen, zoals gezegd een sleutelrol spelen.’

Kortom, de interactie met licht die eens werd uitgevlakt, is vandaag de dag één van de meest opwindende en spannende elementen in de make-up. Licht en textuur gaan hand in hand. Daarom is textuur zo belangrijk. Of we het nu hebben over bronzing, over gloss voor je lippen, voor je ogen, of zelfs voor je lichaam (think body bronzers), de textuur is bepalend. Of – om het met Baltasars woorden te zeggen (glimlach!): ‘De hele perceptie van een roasted toasted body kan totaal veranderen als de textuur glossy is, of glanzend’.

Make-up trends lente zomer 2021. Spelen met texturen. Foto: Charlotte Mesman

Laat ons nog aan het verhaal van Baltasar toevoegen dat ook de hedendaagse make-up producten met hun geavanceerde texturen ons enorm op weg helpen naar geraffineerde Avant Garde Make-up looks. Een product als Love Me Liquid Lipcolour van MAC bijvoorbeeld kun je zowel glossy als mat op je lippen aanbrengen (het is een kwestie van doseren en al dan niet vervagen) maar je kunt er ook een zachte glans mee over je wangen leggen of je oogleden ermee kleuren (we kunnen het je uit eigen ervaring bevestigen)!

Make-up trends lente zomer 2021. Spelen met texturen. Make-up: Baltasar Gonzalez Pinel. Photo: courtesy of MAC Cosmetics

‘Het gaat om emotie’, aldus Baltasar. ‘Om je eigen idee, jouw expressie, of we het nu hebben over beautyfoto’s voor tijdschriften of foto’s voor jouw Instagram. Met kleine elementen creëer je jouw eigen iconische look. Dat kan gloss op je ogen zijn of een eyeliner die je over je hele gezicht doortrekt. We veranderen de regels en we blijven dat doen. We hebben het hier niet over een trend, maar over een beweging waarin we elkaar inspireren en, zij aan zij, de grenzen verleggen.’

Alles mag, alles kan als het maar zin, betekenis heeft. Avant Garde make-up, spelen met texturen, kleuren, vormen. Het is iets voor iedereen, ongeacht je leeftijd.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE