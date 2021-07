Kopen in de uitverkoop van zomer 2021. Dit zijn de beste aankopen! Photo: courtesy of Etro

De uitverkoop is verleidelijk en moeilijk te weerstaan. Miskopen liggen op de loer. Omdat de prijzen laag zijn, ben je geneigd tot impulsaankopen. Het criterium ‘Heb ik het nodig?’ snijdt even geen hout. Je wilt en moet je slag slaan (anders is alles weg). Verder is het meer dan logisch dat je tijdens de uitverkoop van zomer 2021 losgaat. Na een pandemie-winter mag je best even uit je dak gaan. Maar wil je plezier van je aankopen hebben, houd dan een paar criteria voor ogen.

Basics

Aan basics kun je nooit een buil vallen. Met basics bedoelen we: T-shirts, hoodies, hemdjes, klassieke blouses maar ook sokken en ondergoed in gedekte kleuren. De rest (tot en met spijkerbroeken toe) is trendgevoelig.

Zomergrapjes

Strandmode zomer 2021. Bikini’s en badpakken. Photo: courtesy Mimi à la mer

Andere succesvolle aankopen zijn ultieme feel good zomer items volgens de actuele modetrends voor zomer 2021, mits je ze voor een bodemprijs op de kop tikt.

Test: vraag je af of je het gelijk wilt aantrekken. Zo niet, dan niet doen!

Een paar voorbeelden:

Hoog opgesneden bikinibroekjes en badpakken (één keer in je leven wil je zoiets dragen!).

Bikini’s met triangeltopjes en bandjes die je meerdere keren om je ‘core’ draait (of omgekeerd draagt – zie ‘omgekeerde bikinitop‘)

Visserhoedjes met fantasieën of baseball petten (cool!).

Alles wat fuchsia of zuurstokroze is. Fuchsia is dé kleur van nu maar ook een topmodekleur voor herfst winter 2021 2022.

Fel gekleurde strandjurkjes.

Slippertjes of van die foeilelijke sandalen.

Overdreven zonnebrillen (we love the seventies!).

Modetrends lente zomer 2021. De modekleur fuchsia voor een optimistische mood. Photo: courtesy of Valentino

Mode accessoires lente zomer 2021. Dit is absolute must-haves voor de zomer. Photo: courtesy of Etro

Najaar 2021 mode items

Items die we volgens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2021 2022 ook nog gaan dragen. Een paar voorbeelden:

Lange knitwear jurken (yep, we hebben ze in de uitverkoop zien hangen).

Oversize broekpakken.

Lange jurken met lange mouwen (die zich ook in de winter laten dragen).

Slip-dresses (lingeriejurken blijven een trend – in het najaar dragen we ze met hoge laarzen).

Modetrends herfst winter 2021 2022. Slip dress. Photo: courtesy of Fendi

Altijd al willen hebben

Als je op een item stuit, dat je het hele seizoen al hebt willen hebben, grijp dan je kans. Maar pas op want ook jouw smaak ontwikkelt zich (razendsnel). Vraag je serieus af of je het echt nog wel wilt dragen!

Geniet van je shopping!

